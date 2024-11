Xinhua Silk Road : Sept ans après, le fabricant chinois de baijiu continue de briller à la CIIE

PÉKIN, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Pendant sept années consécutives, Wuliangye, un fabricant chinois de baijiu réputé pour sa saveur éprouvée, a impressionné les visiteurs de l'Exposition internationale des importations de Chine (CIIE) avec sa culture de marque unique centrée sur « l'harmonie et la beauté ».

Du 5 au 10 novembre, le stand de Wuliangye consacré à l'expérience culturelle lors de la 7e édition de la CIIE, qui présentait notamment des produits de baijiu adaptés à la CIIE et à l'année lunaire chinoise du dragon, ainsi que d'autres classiques, a attiré des foules de visiteurs nationaux et étrangers.

Des miniatures de ses huit anciens ateliers de fabrication de liqueurs aux derniers résultats de la recherche sur les arômes et les micro-organismes, le centre d'expérience culturelle de Wuliangye a présenté la manière dont il a poursuivi le développement d'une qualité supérieure dans une optique « d'harmonie et de beauté ».

En tant que vétéran de la CIIE, Wuliangye a été largement applaudi et, depuis 2021, son stand d'expérience culturelle est devenu une scène régulière de la CIIE, où le fabricant chinois de baijiu a également déployé des boîtes mystères thématiques et des stands basés sur des véhicules pour interagir avec les clients internationaux.

Depuis des années, sa participation proactive aux activités de la CIIE, par exemple celles consacrées à l'éco-agriculture et au commerce durable cette année, ainsi qu'à d'autres événements publics régionaux majeurs, a permis de mettre en lumière les « solutions Wuliangye » en matière de transition écologique et de gouvernance dans la sécurité alimentaire.

Ce qui se cache derrière tout cela, c'est la clairvoyance du producteur chinois de baijiu pour l'industrie du baijiu, qui témoigne de ses valeurs fondamentales fondées sur « l'harmonie et la beauté ».

L'association de la sauvegarde de la sécurité alimentaire et de la diffusion de la chaleur d'une communauté ayant un avenir commun pour l'humanité, de la langue au cœur, sont des responsabilités qui incombent à tous, a déclaré Hua Tao, directeur général de Wuliangye Yibin Co, Ltd.

Dans sa course à la mondialisation, la qualité supérieure et la sécurité des produits sont toujours les points forts de Wuliangye, a fait remarquer M. Tao, soulignant par ailleurs l'adhésion de l'entreprise à la distillation de l'essence des cinq céréales, d'où Wuliangye tire son nom, et au savoir-faire artisanal dans la fabrication des liqueurs.

Lorsque la culture de marque basée sur « l'harmonie et la beauté » se traduit par une production, un emballage, un transport et des ventes respectueux de l'environnement, Wuliangye devient l'un des pionniers du développement vert et à faible émissions de carbone de l'industrie du baijiu en Chine, selon M. Tao.

Pour Wuliangye, le développement vert ne sera jamais terminé mais en cours, a souligné M. Tao, ajoutant que l'entreprise prévoit d'augmenter sa contribution à cet égard et de créer des zones de production respectueuses de l'environnement pour renforcer ses avantages.

Sur le stand de la CIIE de cette année, le wagon-restaurant traditionnel de type taverne et le wagon-restaurant de style baijiu-café-thé à l'ancienne de Shanghai ont bien interprété l'harmonie et la beauté qui caractérisent le développement de l'entreprise.

