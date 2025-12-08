Xinhua Silk Road : Un bol de nouilles gangmian de Changle réconforte le mal du pays à des milliers de kilomètres

PÉKIN, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La troisième conférence sur les talents chinois d'outre-mer pour le développement s'est tenue à Fuzhou, capitale de la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, du 1er au 3 décembre, avec des Chinois d'outre-mer originaires du Fujian et venant de 39 pays et régions, réunis au bord de la rivière Minjiang.

Célèbre ville natale de nombreux Chinois d'outre-mer, le district de Changle, à Fuzhou, compte plus de 700 000 compatriotes vivant à l'étranger. Il existe un bol de nouilles simple appelé nouilles gangmian de Changle qui associe les coutumes populaires du festival des bateaux-dragons, la chaleur d'une mère et le mal du pays d'un vagabond.

Ces nouilles épaisses et souples faites à la main ne sont pas seulement une carte de visite de la saveur locale, mais aussi un code culturel porteur de la mémoire commune des habitants de Changle, ce qui en fait un lien unique entre Changle et ses habitants à travers le monde.

Selon les coutumes populaires de Changle, le gangmian et le zongzi (boulettes de riz glutineux) sont tous deux des aliments essentiels pour le festival des bateaux-dragons. Les locaux disent que le zongzi a la forme de « cornes de dragon » et que les nouilles gangmian sont symbolisées par des « moustaches de dragon ». Manger les deux pendant le festival sous-entend « le dragon dans le cœur », exprimant les souhaits des gens d'éloigner les malheurs et les catastrophes et de jouir d'une bonne santé.

La méthode traditionnelle de fabrication des nouilles gangmian est un savoir-faire plein de force et d'habileté. Du pétrissage à la découpe de la farine, en passant par l'étalement, chaque étape met à l'épreuve l'expérience et la patience du chef. Les nouilles roulées à la main sont moelleuses, lisses et ne deviennent pas pâteuses même après une longue cuisson, ce qui représente l'esprit persévérant et combatif des habitants de Changle.

La base de la soupe est l'âme d'un bol de nouilles gangmian de Changle authentiques. La soupe est préparée avec des côtes de porc et de gros intestins de porc pour renforcer l'arôme, et bouillie avec du crabe, des crevettes séchées, du poisson séché, des palourdes et d'autres fruits de mer. Le mélange des ingrédients rend la base de la soupe fraîche, riche et multicouche, combinant les saveurs de la montagne et de la mer. Cela implique que les habitants de Changle se caractérisent par leur ouverture d'esprit, leur volonté d'intégration et leur goût pour l'aventure et les efforts.

Aujourd'hui, bien que les nouilles gangmian innovent tout en perpétuant la tradition, donnant lieu à diverses façons de les déguster, le savoir-faire traditionnel et la valeur émotionnelle qui les sous-tendent sont restés inchangés. Pour les habitants de Changle qui sont partis à l'étranger pour gagner leur vie, le gangmian a longtemps transcendé la nourriture elle-même et est devenu synonyme de mal du pays.

