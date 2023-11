Xinhua Silk Road : Wuliangye brille à la 6e CIIE pour saisir de nouvelles opportunités de coopération internationale

BEIJING, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Wuliangye, le principal fabricant chinois de baijiu, a participé activement à la 6e exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE), qui a débuté dimanche dernier à Shanghai, le centre économique de la Chine.

Photo shows the site of the6th China International Import Expo in Shanghai

En tant qu'« entreprise principale » et « membre diamant » du Forum économique international de Hongqiao, Wuliangye s'est largement impliquée dans l'édition de cette année, qui vise à partager de nouvelles opportunités de coopération internationale et à donner une forte impulsion à la promotion de la construction d'une économie mondiale ouverte, à la reprise économique et à la prospérité mondiales.

Au cours de la 6e CIIE, Jiang Wenge, vice-président et directeur général de Wuliangye Yibin Co., Ltd., a assisté à la cérémonie d'ouverture de l'exposition et a prononcé des discours lors d'un sous-forum sur le thème « Comprendre les nouvelles tendances de consommation et exploiter le nouveau potentiel de consommation » lors du 6e Forum économique international de Hongqiao et du 16e Forum sur l'éco-agriculture et la sécurité alimentaire (BREAFF).

À la CIIE de cette année, Wuliangye a étendu sa zone d'exposition pour promouvoir davantage l'excellence de la culture traditionnelle chinoise et présenter l'héritage profond de la culture chinoise du baijiu aux clients internationaux.

Dans le centre d'expérience culturelle de Wuliangye, qui présente des spécialités chinoises telles que la prune et le bambou, la peinture et la calligraphie chinoises, un certain nombre de produits de baijiu de base et de produits créatifs culturels de Wuliangye sont exposés, montrant le profond héritage du baijiu chinois et la poursuite de l'harmonie et de la beauté, qui ont aidé le monde à comprendre le concept de développement innovant et le chemin de développement durable des principales entreprises de baijiu de Chine.

En parfaite harmonie avec les éléments de design de la CIIE, Wuliangye a également lancé ses produits créatifs et culturels, dont une série de boîtes mystérieuses, lors de la 6e CIIE, qui ont attiré l'attention lors de l'exposition.

On apprend que Wuliangye a participé à la CIIE pendant six années consécutives. À l'avenir, la société fera la promotion d'autres cultures caractéristiques de la Chine et de la sagesse chinoise dans le monde, et aidera la Chine à mieux se connecter au reste du monde.

La sixième édition de la CIIE se déroulera du 5 au 10 novembre à Shanghai. Première exposition nationale sur le thème de l'importation au monde, elle se tient chaque année dans la métropole chinoise de l'est depuis 2018.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/337040.html