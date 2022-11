Xinhua Silk Road : Wuliangye, une marque d'alcool chinoise, s'illustre au Sommet des dirigeants d'entreprise de l'APEC 2022

BEIJING, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Wuliangye, un producteur d'alcool chinois renommé, a fait une apparition remarquée au Sommet des dirigeants d'entreprise de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), qui s'est tenu jeudi à Bangkok, en Thaïlande, à titre de commanditaire platine et de produit officiel désigné.

Le 3 novembre dernier, la marque a été présentée au Forum chinois des chefs d'entreprise de l'APEC 2022 comme partenaire stratégique et produit désigné pour communiquer au monde sa vision du développement durable.

Photo shows that Wuliangye made a sparkling appearance at the dinner banquet of Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit 2022 held in Bangkok, Thailand on Thursday.

Le 17 novembre, à l'occasion du dîner du Sommet des dirigeants d'entreprise de l'APEC 2022, la marque s'est encore une fois fait remarquer lors de la présentation de ses produits haut de gamme comme le Wuliangye classique, le Wuliangye de huitième génération et des coffrets-cadeaux souvenirs pour illustrer le parfum d'harmonie et de bonheur de l'alcool et de la culture chinoise.

Des chefs d'entreprise du monde entier présents au banquet ont fait l'éloge du bon goût et de la technologie de brassage raffinée de la marque, qui constitue un héritage de plus d'un millier d'années.

Au cours des dernières années, Wuliangye a tissé des liens étroits de coopération et d'amitié avec des partenaires du monde entier dans le cadre des activités de l'APEC, et elle a participé à une série de rencontres comme le Sommet des dirigeants d'entreprise de l'APEC et le Forum chinois des dirigeants d'entreprise de l'APEC pour faire progresser le développement international de la marque.

Le Sommet des dirigeants d'entreprise de l'APEC est le rassemblement le plus influent de chefs d'entreprise et de dirigeants gouvernementaux en Asie-Pacifique. Il offre aux chefs et aux principaux dirigeants d'entreprise la possibilité de discuter des enjeux les plus urgents dans la région et dans le monde entier et d'y collaborer, dans le but de promouvoir une prospérité commune.

