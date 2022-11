Xinhua Silk Road: Marca chinesa de bebidas Wuliangye brilha na Cúpula de CEOs da APEC de 2022

BEIJING, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A renomada produtora chinesa de bebidas alcoólicas Wuliangye fez uma aparição de destaque na Cúpula de CEOs da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) de 2022, realizada em Bangkok, na Tailândia, na quinta-feira, como patrocinadora platinum e produto designado oficial.

Em 3 de novembro deste ano, a marca foi apresentada no APEC China CEO Forum 2022 como parceira estratégica e produto designado para compartilhar sua visão de desenvolvimento sustentável com o mundo.

Foto mostra que a Wuliangye fez uma aparição de destaque no jantar da Cúpula de CEOs da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) de 2022, realizada em Bangkok, na Tailândia, na quinta-feira. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

No jantar da Cúpula de CEOs da APEC de 2022, em 17 de novembro, a marca mais uma vez fez uma aparição maravilhosa para mostrar seus produtos de primeira linha, como o clássico Wuliangye, o Wuliangye de oitava geração e caixas de presente, para demonstrar o aroma das bebidas e a cultura chinesa de "harmonia e felicidade".

Líderes empresariais do mundo todo que participaram do jantar fizeram altos elogios ao bom sabor e à tecnologia refinada de produção da marca, que tem uma herança de mais de mil anos.

Nos últimos anos, a Wuliangye formou uma cooperação e amizade mais estreitas com parceiros de todo o mundo, graças à estrutura da APEC, e participou de uma série de reuniões da APEC, como a Cúpula de CEOs da APEC e o APEC China CEO Forum, para direcionar o desenvolvimento internacional da marca.

A Cúpula de CEOs da APEC é a reunião mais influente de líderes empresariais e governamentais na região Ásia-Pacífico e oferece oportunidades para que CEOs e importantes executivos de negócios discutam e cooperem sobre as questões mais urgentes da região e do mundo como um todo, com o objetivo de promover a prosperidade comum.

FONTE Xinhua Silk Road

