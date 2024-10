Xinhua Silk Road: 55. Nationale Messe für traditionelle chinesische Medizin in Zhangshu in der ostchinesischen Provinz Jiangxi

BEIJING, 20. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die 55. Zhangshu National Traditional Chinese Materia Medica Trade Fair begann am 16. Oktober in Zhangshu, einer kreisfreien Stadt in der ostchinesischen Provinz Jiangxi. Mehr als 1.000 Pharma- und Gesundheitsunternehmen aus dem ganzen Land nehmen teil.

Bei der Eröffnungsfeier veröffentlichte die Internationale Organisation für Normung (ISO) eine internationale Norm für Gardenia jasminoides, die erste internationale Norm für traditionelle chinesische Medizin (TCM) in der Provinz Jiangxi.

Shen Yuandong, Vorsitzender des ISO/TC249, eines Fachausschusses innerhalb der ISO, merkte an, dass die formale Umsetzung dieser internationalen Norm die internationalen Handelswege der Gardenia-jasminoides-Industrie von Zhangshu weiter ausbauen und die Wettbewerbsfähigkeit und den internationalen Einfluss der TCM-Industrie von Zhangshu stärken wird.

Im Rahmen der zehntägigen Veranstaltung sind sieben Aktivitäten geplant, darunter eine Fachmesse und kulturelle Veranstaltungen.

Dem Vernehmen nach wurden am Eröffnungstag der Messe rund 14 Verträge mit einem Gesamtwert von 8,58 Milliarden Yuan unterzeichnet.

Als eine der ältesten Veranstaltungen in der TCM-Branche mit einer großen Reichweite hat sich die Messe zu einer wichtigen Plattform für chinesische Pharmaunternehmen entwickelt, um Markenprodukte zu präsentieren, den Branchenaustausch zu fördern und die Zusammenführung von Ressourcen, den Informationsaustausch, die geschäftliche Zusammenarbeit sowie die Markterschließung zu erreichen.

In den letzten Jahren hat sich Zhangshu bemüht, die Entwicklungschancen der TCM-Industrie zu nutzen und die industriellen Vorteile in Wettbewerbsfähigkeit umzuwandeln. Gegenwärtig gibt es in Zhangshu 502 pharmazeutische Unternehmen mit einer Gesamtanbaufläche für traditionelle chinesische Heilkräuter von über 500.000 mu (ca. 33.333,33 Hektar).

