Xinhua Silk Road: 7. Chinesische Hochschulmeisterschaft im Rudern in Shenyang, Nordostchina eröffnet

PEKING, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die siebte chinesische Hochschulmeisterschaft im Rudern, die auch als Probelauf für die Ruderwettbewerbe bei den 31. Summer World University Games 2021 dient, wurde am 12. Mai in Shenyang, der Hauptstadt der Provinz Liaoning im Nordosten Chinas, eröffnet.

Die Meisterschaft, zu der mehr als 500 Ruderer aus dem eigenen Land kamen, um sich auf dem Hunhe-Fluss, einer der schönsten städtischen Stillwasserregattastrecken Chinas, zu messen, ist ein professioneller Ruderwettbewerb für Hochschulen und Universitäten, der von der Federation of University Sports of China (FUSC) und der Chinese Rowing Association organisiert wird.

An der Veranstaltung, die gleichzeitig das 4. internationale Ruder-Einladungsturnier für Jugendliche war, nahmen tatkräftige Ruderer aus vielen renommierten Hochschulen und Universitäten in ganz China teil, darunter die Peking University, die Tongji University, das Wuhan Huaxia Institute of Technology, die Xidian University, die Xi'an Jiaotong University, die Zhejiang University, die Henan University und die Shanghai Ocean University.

Am 14. Mai kämpften Ruderer von Hochschulen und Universitäten auch um die Zulassung zum Ruderwettbewerb bei den 31. Summer World University Games in Shenyang.

Als Stadt, in der seit 2018 fünf offene internationale Ruderwettbewerbe ausgetragen wurden, hat Shenyang die Entwicklung des Rudersports in den letzten Jahren stark vorangetrieben und Aktivitäten wie das Rudern auf dem Campus initiiert, um mehr Jugendliche für den Rudersport zu begeistern. Am 12. Mai wurde außerdem eine "Star von morgen"-Auswahl für das 4. internationale Ruder-Einladungsturnier für Jugendliche in Shenyang gestartet, um die Rolle der Ruderer als Vorbilder für eine umfassende Förderung des Rudersports in Shenyang besser zu nutzen.

Die Forschungsergebnisse des Ruderentwicklungsindex für China (Shenyang) zeigen, dass die Entwicklung des Rudersports in Shenyang in den letzten fünf Jahren deutlich schneller geworden ist. Ein Ruderwettkampfsystem, das hauptsächlich aus dem offenen internationalen Ruderwettkampf von Shenyang besteht, wurde in der Stadt ebenfalls stark vorangetrieben, und die Zahl der teilnehmenden Athleten und Zuschauer ist deutlich gestiegen.

Fast 300 junge Ruderer aus über 30 Mannschaften traten an den zwei Tagen des 4. internationalen Ruder-Einladungsturniers für Jugendliche in Shenyang in den Disziplinen Einer, Doppelzweier, Doppelvierer und Achter (acht Ruderer mit acht Skulls) an.

Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/334045.html

