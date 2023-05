Xinhua Silk Road: O7º Campeonato Universitário de Remo da China é inaugurada em Shenyang, no Noroeste da China

PEQUIM, 15 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O sétimo Campeonato Universitário de Remo da China e também a seletiva para o evento de remo da 31° edição dos Jogos Universitários Mundiais de Verão foram iniciados em Shenyang, capital da província de Liaoning, no nordeste da China, em 12 de maio.

O 7º Campeonato Universitário de Remo da China é inaugurado em Shenyang, Noroeste da China em 12 de maio. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

O campeonato, que atraiu mais de 500 remadores para se reunir e competir no Rio Hunhe, uma das mais lindas pistas de corrida aquática da China, é uma plataforma profissional de competição de remo colegial e universitária sob aFederação de Esportes Universitários da China (FUSC, na sigla em inglês ) e a Associação de Remo da China.

O evento, e também o 4º torneio internacional juvenil de remo de Shenyang, teve a participação de hábeis remadores de muitos colégios e universidades de renome de toda a China, incluindo a Universidade de Pequim, Universidade de Tongji, Wuhan Huaxia Institute of Technology, Universidade de Xidian, Universidade de Xi'an Jiaotong, Universidade de Zhejiang, Universidade de Henan, Universidade de Xangai e etc.

Em 14 de maio os remadores de colégios e universidades também competiram para ingressar no evento de remo dos 31º Jogos Universitários Mundiais de Verão em Shenyang.

Como uma cidade onde cinco torneios abertos internacionais de remo foram realizados desde 2018, Shenyang revigorou vigorosamente o desenvolvimento do esporte de remo nos últimos anos e iniciou atividades como o remo nas atividades do campus para atrair mais adolescentes para participar do remo. A seleção "Star of the Tomorrow" para o 4º torneio juvenil internacional de remo de Shenyang também foi lançada em 12 de maio para alavancar melhor o papel de remadores modelos em desenvolver de forma abrangente com o esporte de remo em Shenyang.

Os resultados da pesquisa do índice de desenvolvimento do remo na China (Shenyang) mostraram que o remo se desenvolveu em um ritmo que acelerou significativamente em Shenyang nos últimos cinco anos. Um sistema de competição de remo composto principalmente pelo torneio internacional de remo de Shenyang também foi muito impulsionado na cidade juntamente com um aumento notável no número de atletas e no público participante.

Cerca de 300 jovens remadores de mais de 30 equipes competiram nas competições de Single Skiff, Skiff Duplo, Skiff Quádruplo e oitavo, que se refere ao remo de oito pessoas com oito skiffs, na programação dos dois dias do torneio internacional de remo juvenil de Shenyang.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/334045.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2076669/Shenyang.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road