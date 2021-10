Xinhua Silk Road: 7ª Exposição de Logística Internacional da Rota da Seda da China (Lianyungang) começou na segunda-feira, em Lianyungang, na China

O evento contou com uma cerimônia de abertura, sete fóruns profissionais e uma série de atividades.

Lianyungang está disposta a trabalhar com amigos de todas as esferas da vida para obter a logística internacional como o elo para impulsionar conjuntamente o desenvolvimento de áreas-chave, como a interconexão de infraestrutura, coordenação regional, cooperação internacional de capacidade de produção, etc., de modo a reunir elementos de alta qualidade, amplificar os efeitos dos recursos, e impulsionar a vitalidade do mercado, declarou Fang Wei, secretário do Comitê Municipal de Lianyungang do PCC na cerimônia de abertura da exposição.

De acordo com estatísticas preliminares, cerca de 36 projetos no valor de 40,2 bilhões de yuans foram assinados na exposição, abrangendo vários setores como logística, novos materiais e equipamentos de ponta, conforme observou Gao Meifeng, vice-prefeito de Lianyungang.

Localizada na província de Jiangsu, no nordeste da China, Lianyungang é o ponto de partida da nova ponte terrestre eurasiática no oriente e assume uma posição estratégica importante no novo canal de transporte intermodal terrestre-marítimo entre a Ásia e a Europa.

Dados mostraram que a base logística China-Cazaquistão, situada em Lianyungang, despachou um total de 228 trens de carga da China para a Europa, transportando contêineres de mercadorias de 79.100 TEU de janeiro a maio deste ano, mantendo o robusto ritmo de crescimento do ano passado

