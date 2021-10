Xinhua Silk Road : la 7e édition de l'exposition Silk Road International Logistics Expo a débuté ce lundi à Lianyungang, en Chine

Considérée comme une exposition historique visant à stimuler l'investissement et la coopération commerciale dans les pays qui participent à la « Belt and Road Initiative », l'exposition Silk Road International Logistics Expo (Lianyungang) a favorisé le développement logistique, la coopération et les échanges entre plus de 100 pays et régions, 348 organisations étrangères et plus de 2 240 exposants.