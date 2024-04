Xinhua Silk Road: AC-DC-Umwandlung von Übertragungsleitungen hilft, das Dilemma der Stromnachfrage und des Netzausbaus in Ostchina zu lösen

BEIJING, 30. April 2024 /PRNewswire/ -- Das Gleichstromübertragungsprojekt Yangzhou-Zhenjiang ist das erste Projekt zur Umwandlung von in Betrieb befindlichen Wechselstromübertragungsleitungen in Gleichstromleitungen in China. Es wurde am Sonntag in der ostchinesischen Provinz Jiangsu in Betrieb genommen.

State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., hat die Übertragungsleitungen zwischen den beiden Städten auf verschiedenen Seiten des Flusses modernisiert, um die Übertragungskapazität der bestehenden Netze zu verbessern. Dabei blieb die Hauptstruktur der Übertragungsmasten auf der anderen Seite des Jangtse-Flusses unverändert.

„Das Projekt ist als reproduzierbares Beispiel von großer Bedeutung für Gebiete mit einer großen Bevölkerung, die begrenzten Platz für den Bau neuer Netze haben, da die damit verbundenen AC-DC-Umwandlungstechnologien die Probleme bei der Stromübertragung über große Entfernungen zwischen regionalen Stromnetzen lösen und viele Kosten einsparen können", sagte Chen Songtao, Direktor für Planung und Management in der Bauabteilung der State Grid Jiangsu Electric Power Co, Ltd.

Derzeit erfolgt die Stromübertragung von Nord-Jiangsu nach Süd-Jiangsu, das von neuen Energieprojekten durchzogen ist, hauptsächlich über sechs Übertragungskorridore über den Jangtse-Fluss. Die steigende Nachfrage nach Stromübertragungen und der strengere ökologische Schutz des Jangtse-Flusses machen jedoch den Bau neuer Korridore unwahrscheinlicher, so dass die Verbesserung der Übertragungskapazität bestehender Korridore jetzt noch dringender ist.

Im Vergleich zu Wechselstromleitungen haben Gleichstromleitungen bei gleicher Spannung eine höhere Übertragungskapazität und geringere Übertragungsverluste. Durch die Wechselstrom-Gleichstrom-Umwandlung haben die Übertragungsleitungen zwischen Yangzhou und Zhenjiang jetzt eine Übertragungskapazität von 1,2 Millionen kW, erklärte Chen.

Abgesehen von der Kapazitätserweiterung bietet die AC-DC-Umwandlung von Übertragungsleitungen zahlreiche Vorteile, wie z. B. eine hohe Zuverlässigkeit und wirtschaftliche Effizienz. „Das Beispiel des Abschnitts über den Jangtse-Fluss zeigt, dass die die Bauzeit um 5–6 Monate kürzer war als beim Bau neuer Übertragungsleitungen und die damit verbundenen Investitionen sanken um fast 60 Millionen Yuan", fügte Chen hinzu.

Durch den Einsatz von intelligenten Robotern für eine hocheffiziente und umweltfreundliche Bauweise konnte State Grid Jiangsu Electric Power die Effizienz im Vergleich zur herkömmlichen manuellen Bauweise deutlich steigern. Xu Huaiyu, stellvertretender leitender Ingenieur des Projekts, sagte, dass das Unternehmen unabhängig voneinander eine Reihe von technischen Lösungen für die Änderung von Fernleitungen und neun innovative Errungenschaften entwickelt hat, um den folgenden Bau zu erleichtern.

Nach Fertigstellung der Phasen II und III des Projekts wird die Übertragungskapazität voraussichtlich 3,60 Millionen kW erreichen und den Stromübertragungsbedarf in Jiangsu weiter decken.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/339979.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2401145/pic.jpg