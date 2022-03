Xinhua Silk Road : Achèvement des travaux de l'autoroute construite par la Chine en Angola afin de favoriser la prospérité économique et commerciale

PÉKIN, 31 mars 2022 /PRNewswire/ -- China Railway No.4 Engineering Group Co., Ltd (CREC4) a terminé le 24 mars dernier les travaux complémentaires associés au projet de construction de l'autoroute de 76 km reliant les villes de Quitexe et d'Ambuila en Angola, y compris l'installation de panneaux de signalisation et d'affiches.