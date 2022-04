Xinhua Silk Road: rodovia construída por chineses em Angola é concluída para impulsionar prosperidade econômica e comercial

Executado pela CREC4 First Engineering Co., Ltd, o projeto rodoviário "PK74" atravessou as áreas montanhosas da província de Uíge e passa a ser a estrada de primeira classe entre Quitexe e Ambuíla, gerando empregos e solucionando os desafios de locomoção para os moradores.

Devido à paisagem montanhosa, é possível observar que a rodovia PK74 se estende e percorre os topos de montanhas com árvores baixas e pastagens que podem ser visualizadas em ambos os lados. Além disso, com a presença das brumas durante todo o ano, a rodovia também ostenta uma bela paisagem.

Estima-se que a autoestrada reduza o tempo de viagem da província do Zaire, na fronteira com o Uíge, até Luanda, capital de Angola, em cerca de quatro horas, enquanto encurta em três horas o tempo de deslocamento entre o Zaire e as capitais da província do Uíge. Isso representa um grande impulso para o intercâmbio econômico e comercial entre as duas províncias e um importante incentivo para a prosperidade econômica, informou a empresa chinesa.

Xinhua Silk Road

