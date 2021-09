Xinhua Silk Road: ações de conservação de áreas úmidas ajudam Kunming, no sudoeste da China, a melhorar a ecologia

Em 2003, Kunming adotou um plano dedicado à proteção ecológica do meio ambiente e à gestão abrangente dos pântanos ecológicos do lago Dianchi.

Até 2020, a área total de pântanos na cidade de Kunming havia chegado a 62.403,27 hectares, entre os quais a área de pântanos naturais estava em 48.249,31 hectares, com as respectivas taxas de proteção de até 69,53 por cento e 78,44 por cento.

Durante o período, foi construído um cinturão ecológico autossustentável de 200 metros de largura, cobrindo uma área de 33,3 quilômetros quadrados, dos quais mais de 80 por cento foi coberto com vegetação.

A melhoria do ecossistema do lago Dianchi também beneficiou a biodiversidade da região, com o aumento de 232 para 303 espécies vegetais e o registro do retorno de certos peixes e aves migratórias.

Descrito como "o rim da terra", as áreas úmidas fazem parte do sistema ecológico e ambiental. As áreas úmidas de Dianchi têm feito contribuições vitais para a conservação da água e da biodiversidade e para o desenvolvimento econômico local de Kunming.

