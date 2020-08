Xinhua Silk Road: AIExpo 2020 começa em Suzhou, na China

Organizada pela prefeitura de Suzhou e pela Artificial Intelligence Industry Innovation Strategy Alliance (AITISA), a exposição atraiu mais de 200 empresas líderes nacionais e estrangeiras, como Huawei, Baidu, Alibaba, iFLYTEK, Siemens e Microsoft.

A nova geração de IA injetou um novo impulso no desenvolvimento econômico e social. Nos últimos anos, Suzhou tem captado firmemente as novas tendências no desenvolvimento da indústria de IA e promovido a penetração acelerada do segmento em vários campos, de acordo com um discurso feito na cerimônia de abertura da AIExpo 2020 por Li Yaping, secretário adjunto do Comitê do Partido Municipal de Suzhou e prefeito da cidade.

Em 2019, o valor de produção da indústria de IA em Suzhou atingiu 68,5 bilhões de yuans, com um aumento de cerca de 20% em relação ao ano anterior.

Gao Wen, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia e presidente da AITISA, disse que a AITISA está empenhada em transformar a exposição em uma plataforma de comunicação aberta e inovadora, e em ajudar o Parque Industrial de Suzhou a tornar-se uma base de demonstração de aplicações da indústria de IA, bem como um centro de aglomeração de renome mundial da indústria de IA.

Três premiações significativas foram concedidas na exposição: as dez principais empresas de IA no ano na China; os dez melhores números de IA do ano na China; e o prêmio global para produtos globais de IA.

Empresas líderes como Mininglamp Technolgy, SenseTime e AISpeech foram premiadas entre as dez melhores empresas de IA do ano na China.

Durante a exposição, a filial de Jiangsu da China Economic Information Services (CEIS) e a AITISA lançaram conjuntamente um relatório anual de pesquisa sobre o desenvolvimento da indústria de IA de nova geração, com foco na análise profunda das novas tendências e novas oportunidades de inovação em aplicação e pesquisa de tecnologia de IA em nível global.

A AIExpo é realizada anualmente desde 2018. Devido à epidemia, a exposição foi adiada para 14 a 16 de agosto deste ano.

