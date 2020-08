Xinhua Silk Road: AIExpo 2020 startet im chinesischen Suzhou

PEKING, 18. August 2020 /PRNewswire/ -- Am 14. August begann in Suzhou, einer Stadt in der chinesischen Provinz Jiangsu, die „Global Artificial Intelligence Product Application Expo" (AIExpo 2020).

Unter dem Motto „Revival of Everything - Future of Intelligence" (Neustart für alles – die Zukunft der künstlichen Intelligenz) möchte die Messe die innovativen Errungenschaften in KI-Anwendungen und die Entwicklung der gesamten Lieferkette in der weltweiten Industrie der künstlichen Intelligenz aufzeigen.