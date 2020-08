Xinhua Silk Road: AIExpo 2020 se lanza en Suzhou, China

Organizada por el gobierno municipal de Suzhou y la Artificial Intelligence Industry Technology Innovation Strategy Alliance (AITISA), la expo atrajo a más de 200 empresas nacionales y extranjeras, como Huawei, Baidu, Alibaba, iFLYTEK, Siemens y Microsoft.

La nueva generación de IA ha inyectado nuevo dinamismo en el desarrollo económico y social. En los últimos años, Suzhou ha aprovechado firmemente las nuevas tendencias en el desarrollo de la industria IA y ha promovido la penetración acelerada de la industria IA en varios campos, según un discurso ofrecido en la ceremonia de apertura de AIExpo 2020 por Li Yaping, subsecretario del Suzhou Municipal Party Committee y alcalde de la ciudad.

En 2019, el valor de salida de la industria IA de Suzhou alcanzó los 68.500 millones de yuanes, con un aumento de año en año de alrededor del 20 por ciento.

Gao Wen, un académico de la Academia China de Ingeniería y presidente de AITISA, dijo que la AITISA se compromete a convertir la expo en una plataforma de comunicación abierta e innovadora, y a ayudar a Suzhou Industrial Park a convertirse en la base de demostración de aplicación de la industria IA así como un centro de aglomeración de la industria IA de reconocimiento mundial.

Se sabe que los tres premios importantes se presentaron en la expo, principalmente China's Top Ten AI Companies of the Year, China's Top Ten AI Figures of the Year, y el Global Award for Global AI Products.

Las empresas líderes como Mininglamp Technolgy, SenseTime, así como AISpeech, se consagraron como ganadores del premio China's Top Ten AI Companies of the Year.

Durante la expo, la filial de Jiangsu de China Economic Information Services (CEIS) y AITISA han lanzado conjuntamente un informe de investigación anual sobre el desarrollo de la industria IA de la nueva generación, centrándose en el análisis profundo de las nuevas tendencias y nuevas oportunidades en la investigación de tecnología IA e innovación en aplicación.

La AIExpo se lleva celebrando anualmente desde 2018. Debido al brote de la epidemia, la expo se pospuso del 14 al 16 de agosto de este año.

