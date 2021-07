Xinhua Silk Road: Apertura más amplia en el área especial Lin-gang de Shanghai FTZ

En el futuro, ¿hacia dónde se va a dirigir el área especial de Lin-gang? Los expertos que asistieron al 12th Symposium on Chinese Scholars and Shanghai Development in the 21st Century celebrado en Shanghái el jueves tuvieron un pensamiento generalizado de que el área especial continuará ampliando la apertura e intensificando las pruebas de resistencia de cara a llevar a cabo la construcción de la zona económica especial más influyente y competitiva. Organizado de forma conjunta por medio de la Asociación de Amistad China en el Extranjero de Shanghái y la Asociación de Académicos Retornados en el Extranjero de Shanghái, el simposio busca representar el futuro del área especial de Lin-gang.

Durante la celebración del decimocuarto plan quinquenal (2021-2025), el área especial de Lin-gang se va a aventajar al máximo de su papel como campo de prueba para la reforma y la apertura para participar mejor en la cooperación y la competencia global, explicó Zhu Zhisong, miembro del Comité Permanente del Comité Municipal de Shanghái del PCC y subdirector encargado de la administración del área especial de Lin-gang.

Con el fin de apoyar mejor el área, van a conseguir juntarse un mayor número de talentos y recursos nacionales y extranjeros, indicó Zheng Gangmiao, miembro del Comité Permanente y responsable del Departamento de Trabajo del Frente Unido del Comité Municipal de Shanghái del PCC.

Además de la aplicación del primer lote de modos comerciales innovadores y el debut de programas y negocios innovadores, el área especial conecta con el mercado de factores nacionales y extranjeros junto a una mayor eficiencia.

Por el momento, el área especial de Lin-gang ha dado a conocer una serie de medidas de innovación financiera, como son facilitar la liquidación transfronteriza de RMB para empresas de calidad, la transferencia transfronteriza de activos de financiación del comercio nacional y el registro único dedicado a la deuda externa, según indicó Xie Dong, director de la Oficina de Regulación Financiera Municipal de Shanghái.

También ha valorado el desarrollo de industrias impulsadas a través de la tecnología. En la actualidad y dentro del área existe una cadena dedicada a la industria de circuitos integrados que cubre el diseño de chips, equipos y materiales, fabricación, la tercera generación de semiconductores y empaquetamientos y pruebas.

