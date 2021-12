Xinhua Silk Road: Após 20 anos, empresa chinesa Chery Automobile registra sólida expansão no mercado externo

Atualmente, a Chery estabeleceu seis bases de pesquisa e desenvolvimento, dez fábricas, mais de 1.500 revendedores e pontos de serviço no exterior com um acumulado de cerca de dois milhões de veículos exportados no mercado internacional.

Outros esforços também foram intensificados pela Chery para impulsionar a inovação em ciência e tecnologia, como testes de colisão, chips, baterias e interação homem-máquina.

No centro de testes de Longshan, são realizadas mais de 300 colisões de veículos reais e mais de 500 colisões de veículos simuladas todos os anos, que podem atender não apenas aos padrões de segurança doméstica, mas também aos padrões europeus e americanos. Entre outros itens essenciais de um carro, a segurança é a principal prioridade, afirmou Yin Tongyue, presidente da Chery Automobile.

Atualmente, a Chery Automobile tem realizado interações multimodo e multidimensional. Na cabine, os equipamentos inteligentes podem ajudar a realizar a interação humano-computador por meio da expressão facial, formato da boca e movimentos corporais do motorista.

Para atender melhor os clientes no exterior, a Chery também mantém colaboração com a IFLYtek, uma empresa de fala inteligente e inteligência artificial para permitir que os carros da empresa reconheçam idiomas como espanhol, português, árabe, persa, etc.

Além disso, a Chery desenvolve produtos de acordo com o cenário, as condições de mercado e o comportamento do consumidor no mercado externo.

Na América do Sul, os engenheiros da Chery aprimoram a resistência dos veículos devido às más condições e curvas sinuosas das estradas locais, enquanto no Oriente Médio, os engenheiros reforçam a vedação do carro para proteger as peças dos veículos contra o desgaste provocado pela areia presente no ar.

Na Rússia, a Chery realizou milhares de pesquisas presenciais e entrevistas por telefone com seus clientes este ano. A Chery sempre foi o "carro nacional" aos olhos da população local, e ganhou o título de "Marca de carro chinesa mais popular" por cinco vezes consecutivas na Rússia.

Xinhua Silk Road

