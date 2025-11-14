Xinhua Silk Road: „Blanc de Chine": dekada chińskiego dziedzictwa i globalnego zasięgu

PEKIN, 14 listopada 2025 r. /PRNewswire/ - Wystawa „Blanc de Chine: Porcelana Dehua" została otwarta we wtorek w hiszpańskiej Talavera de la Reina, mieście słynącym z wielowiekowej tradycji ceramicznej. Ekspozycja łączy dwa renomowane ośrodki ceramiki Wschodu i Zachodu, oferując zwiedzającym możliwość bliskiego poznania kultowej chińskiej białej porcelany.

A man watches the Dehua white porcelain exhibit at Rafael Morales Culture Center in Talavera de la Reina, Spain, Nov. 11, 2025.

Położona w środkowej części prowincji Fujian Dehua jest jednym z miejsc narodzin chińskiej kultury ceramicznej. Wu Zhipu, szef powiatu Dehua, który przewodniczył delegacji do Hiszpanii, powiedział, że istota porcelany z Dehua tkwi w ciągłości.

„Rzemiosło było przekazywane z mistrza na ucznia przez pokolenia - powiedział Xinhua. - To właśnie ta długa historia dbałości o rzemiosło ukształtowała pozycję Dehua na światowej mapie porcelany".

To dziedzictwo stworzyło silną bazę talentów - dziś w Dehua pracuje ponad 6000 profesjonalnych artystów ceramików.

Wśród nich znajduje się mistrz Lian Deli, którego dzieło „Mit" powstało z ultracienkiej porcelany o grubości zaledwie 0,2 milimetra - stanowiąc punkt odniesienia w rzemiośle cienkościennej porcelany z Dehua. Jak mówi artysta, postęp technologiczny otworzył nowe możliwości dla tradycyjnego rzemiosła.

„Dzięki narzędziom cyfrowym i precyzyjnej kontroli wypalania możemy osiągać formy cieńsze, lżejsze i bardziej przezroczyste - zauważył. - Sztuczna inteligencja i modelowanie 3D nie są zagrożeniem, lecz cenną pomocą. Ostateczne wykończenie wciąż opiera się na dekadach pracy ręcznej i doświadczeniu".

Bazując zarówno na dziedzictwie, jak i innowacji, porcelana z Dehua jest dziś eksportowana do ponad 190 krajów i regionów. W powiecie działa ponad 4500 przedsiębiorstw ceramicznych, a od stycznia do października br. wartość produkcji klastrów branżowych osiągnęła 60,2 mld juanów.

Podczas gdy Dehua rozszerza swoją obecność na arenie międzynarodowej, powiat zarejestrował w Hiszpanii znak towarowy „Blanc de Chine" i planuje wykorzystać rynek hiszpański jako pomost do Europy, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Podczas wystawy Dehua i Talavera de la Reina uzgodniły zamiar ustanowienia partnerstwa miast bliźniaczych w celu pogłębienia współpracy w dziedzinie kultury, handlu i rzemiosła ceramicznego.

Wu zapowiedział, że Dehua planuje utworzyć zagraniczne centra promocji Blanc de Chine oraz zaprosić hiszpańskich partnerów do odwiedzenia Chin. „Chcemy, aby więcej osób na świecie doświadczyło uroku porcelany z Dehua" - powiedział.

W przyszłości Dehua będzie dążyć do głębszej integracji dziedzictwa ceramicznego z turystyką kulturową, oferując doświadczenia immersyjne i zapraszając globalnych gości do bezpośredniego kontaktu z dziedzictwem „chińskiej bieli".

Oryginalny link: https://en.imsilkroad.com/p/348311.html

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2823221/photo.jpg