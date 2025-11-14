Xinhua Silk Road: „Blanc de Chine": dekada chińskiego dziedzictwa i globalnego zasięgu

News provided by

Xinhua Silk Road

Nov 14, 2025, 08:39 ET

PEKIN, 14 listopada 2025 r. /PRNewswire/ - Wystawa „Blanc de Chine: Porcelana Dehua" została otwarta we wtorek w hiszpańskiej Talavera de la Reina, mieście słynącym z wielowiekowej tradycji ceramicznej. Ekspozycja łączy dwa renomowane ośrodki ceramiki Wschodu i Zachodu, oferując zwiedzającym możliwość bliskiego poznania kultowej chińskiej białej porcelany.

Continue Reading
A man watches the Dehua white porcelain exhibit at Rafael Morales Culture Center in Talavera de la Reina, Spain, Nov. 11, 2025.
A man watches the Dehua white porcelain exhibit at Rafael Morales Culture Center in Talavera de la Reina, Spain, Nov. 11, 2025.

Położona w środkowej części prowincji Fujian Dehua jest jednym z miejsc narodzin chińskiej kultury ceramicznej. Wu Zhipu, szef powiatu Dehua, który przewodniczył delegacji do Hiszpanii, powiedział, że istota porcelany z Dehua tkwi w ciągłości.

„Rzemiosło było przekazywane z mistrza na ucznia przez pokolenia - powiedział Xinhua. - To właśnie ta długa historia dbałości o rzemiosło ukształtowała pozycję Dehua na światowej mapie porcelany".

To dziedzictwo stworzyło silną bazę talentów - dziś w Dehua pracuje ponad 6000 profesjonalnych artystów ceramików.

Wśród nich znajduje się mistrz Lian Deli, którego dzieło Mit" powstało z ultracienkiej porcelany o grubości zaledwie 0,2 milimetra - stanowiąc punkt odniesienia w rzemiośle cienkościennej porcelany z Dehua. Jak mówi artysta, postęp technologiczny otworzył nowe możliwości dla tradycyjnego rzemiosła.

„Dzięki narzędziom cyfrowym i precyzyjnej kontroli wypalania możemy osiągać formy cieńsze, lżejsze i bardziej przezroczyste - zauważył. - Sztuczna inteligencja i modelowanie 3D nie są zagrożeniem, lecz cenną pomocą. Ostateczne wykończenie wciąż opiera się na dekadach pracy ręcznej i doświadczeniu".

Bazując zarówno na dziedzictwie, jak i innowacji, porcelana z Dehua jest dziś eksportowana do ponad 190 krajów i regionów. W powiecie działa ponad 4500 przedsiębiorstw ceramicznych, a od stycznia do października br. wartość produkcji klastrów branżowych osiągnęła 60,2 mld juanów.

Podczas gdy Dehua rozszerza swoją obecność na arenie międzynarodowej, powiat zarejestrował w Hiszpanii znak towarowy „Blanc de Chine" i planuje wykorzystać rynek hiszpański jako pomost do Europy, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Podczas wystawy Dehua i Talavera de la Reina uzgodniły zamiar ustanowienia partnerstwa miast bliźniaczych w celu pogłębienia współpracy w dziedzinie kultury, handlu i rzemiosła ceramicznego.

Wu zapowiedział, że Dehua planuje utworzyć zagraniczne centra promocji Blanc de Chine oraz zaprosić hiszpańskich partnerów do odwiedzenia Chin. „Chcemy, aby więcej osób na świecie doświadczyło uroku porcelany z Dehua" - powiedział.

W przyszłości Dehua będzie dążyć do głębszej integracji dziedzictwa ceramicznego z turystyką kulturową, oferując doświadczenia immersyjne i zapraszając globalnych gości do bezpośredniego kontaktu z dziedzictwem „chińskiej bieli".

Oryginalny link: https://en.imsilkroad.com/p/348311.html

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2823221/photo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Xinhua Silk Road: El Blanc de Chine de China: una década de patrimonio y alcance global

Xinhua Silk Road: El Blanc de Chine de China: una década de patrimonio y alcance global

La exposición «Blanc de Chine: Dehua Porcelain» se inauguró el martes en Talavera de la Reina, ciudad española famosa por su centenaria tradición...
Xinhua Silk Road: Jing'an Moment in the Global Spotlight

Xinhua Silk Road: Jing'an Moment in the Global Spotlight

Jing'an District in east China's Shanghai crafted three distinctive exhibition areas at the 8th China International Import Expo (CIIE) to...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Art

Art

Entertainment

Entertainment

News Releases in Similar Topics