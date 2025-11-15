Xinhua Silk Road -- Китайский Blanc de Chine -- десятилетия наследия и глобального охвата

ПЕКИН, 16 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Выставка «Blanc de Chine: Dehua Porcelain» открылась во вторник в Талавера-де-ла-Рейна, испанском городе, известном своими многовековыми керамическими традициями. Выставка объединяет два известных керамических центра Востока и Запада, предлагая посетителям поближе познакомиться с культовым китайским искусством изготовления белого фарфора.

A man watches the Dehua white porcelain exhibit at Rafael Morales Culture Center in Talavera de la Reina, Spain, Nov. 11, 2025.

Расположенный в центральной провинции Фуцзянь, Дэхуа является одним из мест рождения китайской керамической культуры. Ву Жипу (Wu Zhipu), глава уезда Дэхуа, который возглавлял китайскую делегацию в Испании, сказал, что суть фарфора Dehua заключается в преемственности.

«Мастерство передавалось от мастера к ученику из поколения в поколение», — сказал он Xinhua. «Именно эта вековая история преданности своему делу определила место Dehua на мировой карте фарфора».

Дух преемственности создал настоящую кузницу талантов. Сегодня в Dehua работают более 6 000 профессиональных художников-керамистов.

Среди них мастер своего дела — художник Лиан Дели (Lian Deli), чья работа в традиционном стиле «Миф» изготовлена из ультратонкого фарфора толщиной всего 0,2 миллиметра — эталон искусства тонкостенного фарфора Dehua. По его словам, достижения в области технологий открыли новые возможности для традиционного мастерства.

«С помощью цифровых инструментов и точного управления обжигом мы можем достичь более тонких, легких и прозрачных форм», — отметил он. «ИИ и 3D-моделирование — это не угрозы, а ценные вспомогательные средства. Окончательная обработка по-прежнему зависит от десятилетий ручной работы и опыта».

Основанный на преемственности и инновациях, фарфор Dehua в настоящее время экспортируется в более чем 190 стран и регионов мира. В уезде работает свыше 4 500 керамических предприятий, а выручка промышленного кластера с января по октябрь этого года достигла 60,2 млрд юаней.

Поскольку Dehua продолжает расширять свое глобальное присутствие, уезд зарегистрировал торговую марку «Blanc de Chine» в Испании и стремится использовать испанский рынок в качестве моста в Европу, Африку и Латинскую Америку. Во время выставки Дэхуа и Талавера-де-ла-Рейна договорились установить взаимоотношения между городами двух стран для углубления сотрудничества в области культуры, торговли и керамического мастерства.

Ву сказал, что Дэхуа планирует создать зарубежные рекламные центры Blanc de Chine и пригласить испанских партнеров посетить Китай. «Мы хотим, чтобы больше людей по всему миру открыли для себя очарование фарфора Dehua», — сказал он.

Заглядывая в будущее, Дехуа надеется глубже интегрировать керамическое наследие с культурным туризмом, предлагая захватывающие впечатления и приглашая посетителей со всего мира напрямую взаимодействовать с наследием «белого фарфора».

