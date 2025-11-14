Xinhua Silk Road : le Blanc de Chine chinois : dix ans d'expertise avec une présence internationale

PÉKIN, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'exposition « Blanc de Chine: Dehua Porcelain » a été inaugurée mardi à Talavera de la Reina, ville espagnole célèbre pour sa tradition séculaire de la céramique. L'exposition réunit deux centres de céramique renommés de l'Est et de l'Ouest, offrant aux visiteurs un aperçu du savoir-faire emblématique de la Chine en matière de porcelaine blanche.

A man watches the Dehua white porcelain exhibit at Rafael Morales Culture Center in Talavera de la Reina, Spain, Nov. 11, 2025.

Située dans le centre de la province du Fujian, Dehua est l'un des berceaux de la culture chinoise de la céramique. Wu Zhipu, chef du comté de Dehua, qui a conduit la délégation en Espagne, a déclaré que l'essence de la porcelaine de Dehua réside dans la continuité.

« Le savoir-faire est transmis de maître à apprenti depuis des générations », a-t-il déclaré à Xinhua. « C'est cette longue tradition de dévouement qui a permis à Dehua de se faire une place sur la carte mondiale de la porcelaine. »

Cet esprit d'héritage a créé un solide réservoir de talents. Aujourd'hui, Dehua compte plus de 6 000 artistes céramistes professionnels.

Parmi eux figure le maître artiste Lian Deli, dont l'œuvre représentative Myth est une porcelaine ultrafine de 0,2 millimètre d'épaisseur, une référence dans l'art de la porcelaine à pâte fine de Dehua. Selon lui, les progrès technologiques ont ouvert de nouvelles possibilités pour l'artisanat traditionnel.

« Grâce à des outils numériques et des contrôles de cuisson précis, nous pouvons obtenir des formes plus fines, plus légères et plus transparentes », a-t-il indiqué. « L'IA et la modélisation 3D ne sont pas des menaces mais des aides précieuses. Le raffinement final repose encore sur des décennies de travail manuel et d'expérience ».

Alliant héritage et innovation, la porcelaine de Dehua est aujourd'hui exportée dans plus de 190 pays et régions. La province abrite plus de 4 500 entreprises de céramique, et le groupe industriel a atteint une production de 60,2 milliards de yuans entre janvier et octobre de cette année.

Alors que Dehua continue d'étendre sa présence mondiale, la province a enregistré la marque « Blanc de Chine » en Espagne et vise à utiliser le marché espagnol comme une passerelle vers l'Europe, l'Afrique et l'Amérique latine. Au cours de l'exposition, Dehua et Talavera de la Reina ont convenu d'établir une relation de jumelage afin d'approfondir la coopération dans les domaines de la culture, du commerce et de l'artisanat de la céramique.

M. Wu a indiqué que Dehua prévoyait de créer des centres de promotion à l'étranger pour Blanc de Chine et d'inviter des partenaires espagnols à se rendre en Chine. « Nous souhaitons que davantage de personnes dans le monde découvrent le charme de la porcelaine de Dehua », a-t-il déclaré.

À l'avenir, Dehua espère intégrer davantage le patrimoine céramique au tourisme culturel, en proposant des expériences immersives et en invitant les visiteurs du monde entier à s'intéresser directement à l'héritage du « Blanc de Chine ».

