Xinhua Silk Road: El Blanc de Chine de China: una década de patrimonio y alcance global

PEKÍN, 14 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- La exposición «Blanc de Chine: Dehua Porcelain» se inauguró el martes en Talavera de la Reina, ciudad española famosa por su centenaria tradición cerámica. La muestra reúne a dos renombrados centros cerámicos de Oriente y Occidente, ofreciendo a los visitantes una mirada cercana a la icónica artesanía de la porcelana blanca china.

A man watches the Dehua white porcelain exhibit at Rafael Morales Culture Center in Talavera de la Reina, Spain, Nov. 11, 2025.

Situada en el centro de la provincia de Fujian, Dehua es una de las cunas de la cultura cerámica china. Wu Zhipu, alcalde del condado de Dehua, quien encabezó la delegación a España, comentó que la esencia de la porcelana de Dehua reside en la continuidad.

«La artesanía se ha transmitido de maestro a aprendiz durante generaciones», declaró a Xinhua. «Es esta larga tradición de dedicación la que ha consolidado la posición de Dehua en el panorama mundial de la porcelana».

Este espíritu de herencia ha creado una sólida cantera de talento. En la actualidad, Dehua cuenta con más de 6.000 ceramistas profesionales.

Entre ellos destaca el maestro Lian Deli, cuya obra representativa, «Mito», se caracteriza por una porcelana ultrafina de tan solo 0,2 milímetros de espesor, un hito en la técnica de la porcelana de pasta fina de Dehua. Los avances tecnológicos, añadió, han abierto nuevas posibilidades para la artesanía tradicional.

«Con herramientas digitales y controles de cocción precisos, podemos lograr formas más finas, ligeras y transparentes», señaló. «La IA y el modelado 3D no son amenazas, sino valiosas herramientas. El refinamiento final aún depende de décadas de trabajo manual y experiencia».

Basada en la tradición y la innovación, la porcelana de Dehua se exporta actualmente a más de 190 países y regiones. El condado alberga más de 4.500 empresas cerámicas y el clúster industrial alcanzó una producción de 60.200 millones de yuanes entre enero y octubre de este año.

A medida que Dehua continúa expandiendo su presencia global, el condado ha registrado la marca «Blanc de Chine» en España y aspira a utilizar el mercado español como puente hacia Europa, África y Latinoamérica. Durante la exposición, Dehua y Talavera de la Reina acordaron hermanarse para profundizar la cooperación en cultura, comercio y artesanía cerámica.

Wu afirmó que Dehua planea establecer centros de promoción en el extranjero para Blanc de Chine e invitar a socios españoles a visitar China. «Queremos que más personas en todo el mundo experimenten el encanto de la porcelana Dehua», explicó.

De cara al futuro, Dehua espera integrar más profundamente el patrimonio cerámico con el turismo cultural, ofreciendo experiencias inmersivas e invitando a visitantes de todo el mundo a conectar directamente con el legado del «blanco de China».

