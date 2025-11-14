Xinhua Silk Road: Blanc de Chine: desaťročie čínskeho dedičstva a globálneho dosahu
Nov 14, 2025, 14:55 ET
PEKING, 14 november 2025 /PRNewswire/ -- Výstava „Blanc de Chine: Dehua Porcelain" v utorok otvorila svoje brány v Talavera de la Reina, španielskom meste známom svojou stáročnou keramickou tradíciou. Výstava spája dve renomované keramické centrá Východu a Západu, aby návštevníkom ponúkla pohľad zblízka na ikonické čínske remeselné spracovanie bieleho porcelánu.
Dehua, v centrálnej provincii Fujian, je jedným z rodísk čínskej keramickej kultúry. Wu Zhipu, starosta okresu Dehua, ktorý viedol delegáciu do Španielska, povedal, že podstata porcelánu Dehua spočíva v kontinuite.
„Po celé generácie sa remeslo odovzdávalo z majstra na učňa," povedal Xinhua. „Práve táto dlhá línia oddanosti formovala miesto okresu Dehua na globálnej mape porcelánu."
Tento duch dedičstva vytvoril silnú zásobu talentov. Dnes má Dehua viac ako 6000 profesionálnych keramických umelcov.
Jedným z nich je aj majster umelec Lian Deli, ktorého reprezentatívne dielo Mýtus predstavuje ultratenký porcelán s hrúbkou len 0,2 milimetra – čo je štandard v remesle výroby tenkého porcelánu v oblasti Dehua. Ako uviedol, pokroky v technológii otvorili pre tradičné remeselné spracovanie nové možnosti.
„S digitálnymi nástrojmi a presnou kontrolou vypaľovania môžeme dosiahnuť tenšie, ľahšie a transparentnejšie formy," poznamenal. „AI a 3D modelovanie nie sú hrozbou, ale cennou pomocou. Konečné vylaďovanie stále závisí od desaťročí ručnej práce a skúseností."
Porcelán Dehua, postavený na dedičstve aj inovácii, sa v súčasnosti vyváža do viac ako 190 krajín a regiónov. V okrese sa nachádza viac ako 4500 keramických podnikov a produkcia tohto priemyselného zoskupenia od januára do októbra tohto roku dosiahla 60,2 miliardy juanov.
Keďže Dehua naďalej rozširuje svoju globálnu pôsobnosť, kraj si v Španielsku zaregistroval ochrannú známku „Blanc de Chine," s cieľom využiť španielsky trh ako most do Európy, Afriky a Latinskej Ameriky. Počas výstavy sa Dehua a Talavera de la Reina dohodli na nadviazaní partnerského vzťahu, aby prehĺbili spoluprácu v oblasti kultúry, obchodu a keramického remesla.
Wu povedal, že Dehua plánuje zriadiť pre Blanc de Chine zahraničné propagačné centrá a pozvať španielskych partnerov na návštevu Číny. „Chceme, aby mohlo viac ľudí po celom svete zažívať čaro porcelánu Dehua," povedal.
Do budúcnosti Dehua dúfa, že keramické dedičstvo dosiahne hlbšiu integráciu s kultúrnym cestovným ruchom, pričom ponúkne pohlcujúce zážitky a pozve návštevníkov z celého sveta, aby sa priamo zapojili do odkazu „bieleho čínskeho porcelánu".
Pôvodný odkaz: https://en.imsilkroad.com/p/348311.html
