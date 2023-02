Xinhua Silk Road: CEIS divulga relatório sobre desenvolvimento do setor de novas energias em Changzhou, na China.

PEQUIM, 3 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ - A cidade de Changzhou, na província de Jiangsu, no leste da China, ocupa uma posição de liderança no desenvolvimento do novo setor de energia, de acordo com um relatório divulgado no sábado pela China Economic Information Service (CEIS), uma subsidiária da Xinhua News Agency.

Com base em anos de pesquisa de rastreamento em Changzhou, o CEIS analisa a história industrial de Changzhou, vantagens competitivas, ecosfera industrial e outros aspectos do relatório.

A foto mostra o relatório sobre o desenvolvimento do setor de novas energias de Changzhou divulgado pela China Economic Information Service (CEIS). (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

De acordo com o relatório, Changzhou tem cinco principais vantagens para se constituir como uma cidade líder no setor de novas energias. Como um dos locais de nascimento importantes da indústria e do comércio nacional moderno na China, Changzhou acumulou rica experiência industrial e fundações e aproveitou em tempo hábil a oportunidade de aprofundar o layout em várias áreas do setor de novas energias.

Além disso, Changzhou melhorou continuamente a capacidade de produção e inovação liderada por importantes empresas e instituições locais, persistiu em atrair e cultivar talentos inovadores para construir um ecossistema inovador e empreendedor do novo setor de energia e também promoveu a transformação verde abrangente da cidade.

Nos últimos anos, a nova indústria de energia de Changzhou testemunhou um forte crescimento, com o nível de aglomeração industrial em quinto lugar na China e a avaliação de calor de investimento em primeiro lugar na China, disse Chen Jinhu, secretário do Comitê Municipal do Partido Comunista Chinês de Changzhou, durante uma conferência sobre novos locais de desenvolvimento da indústria de energia realizada recentemente em Changzhou.

Em 2022, nove empresas em Changzhou foram listadas entre as 500 principais empresas privadas chinesas, quatro listadas na Global Unicorn List e oito empresas industriais com valor de produção anual de mais de 10 bilhões de yuans foram adicionadas na cidade, de acordo com Chen.

Changzhou continua a promover o desenvolvimento da indústria local de novas energias, com o objetivo de se transformar em uma cidade líder no setor de novas energias que lidera a região do Delta do rio Yangtzé, irradia para todo o país e também tem influência global.

