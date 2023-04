Xinhua Silk Road: cerimônia de lançamento da temporada de observação de peônias do 40º Festival Cultural de Peônias de Luoyang tem início em Henan, na região central da China

PEQUIM, 3 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A cerimônia de lançamento da temporada de observação de peônias do 40º Festival Cultural de Peônias de Luoyang, na China, teve início em 1º de abril em Luoyang, situada na província de Henan, na região central da China, uma cidade com 1.500 anos de história no cultivo de peônias.

Cerimônia de lançamento do 40° Festival Cultural das Peônias de Luoyang começa em Henan, no centro da China Foto tirada no dia 1º de Abril de 2023 mostra a apresentação de dança no lançamento da cerimônia de observação de peônias do 40° Festival de Cultura de Peônias de Luoyang, na China, realizada em Luoyang, província de Henan, no centro da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

A cerimônia foi uma grande celebração apresentada por um show de projeção de luz 3D e várias tecnologias modernas, que proporcionou ao público uma experiência imersiva. Com um palco principal e quatro palcos secundários, apresentações de vários tipos, como músicas e danças, óperas chinesas e apresentações de folclore que fazem parte do patrimônio cultural intangível, foram integradas à cerimônia para mostrar as características culturais, o charme histórico e a modernidade de Luoyang.

Foi informado que o festival cultural das peônias deste ano será realizado de 8 a 23 de abril, e o período de observação de peônias começa em 1º de abril e termina em 5 de maio.

Durante o festival cultural das peônias, atividades bem projetadas com experiência imersiva, turismo e novas tecnologias serão realizadas para intensificar a popularidade de Luoyang entre os turistas, promover a integração profunda dos setores de cultura e turismo e aumentar o consumo em novas formas e novos cenários.

As flores de peônias em Luoyang desabrocham na época da florada, tanto na natureza quanto nos jardins de peônias. Além disso, sabe-se que, com tecnologias avançadas de cultivo, as pessoas podem apreciar as peônias floridas o ano todo.

Como um cartão de visita para Luoyang, o festival cultural das peônias é organizado pela cidade desde 1983.

