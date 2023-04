Xinhua Silk Road: Feierliche Eröffnung des 40. Pfingstrosen-Kulturfestivals in Luoyang im chinesischen Bundesstaat Henan

BEIJING, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- Die feierliche Eröffnung des 40. Pfingstrosen-Kulturfestivals von Luoyang, China, begann am 1. April in Luoyang in der zentralchinesischen Provinz Henan, einer Stadt mit einer 1.500-jährigen Geschichte des Pfingstrosenanbaus.

Peony viewing launching ceremony of 40th Peony Culture Festival of Luoyang starts in central China's Henan Photo taken on April 1, 2023 shows the dance performance at the peony viewing launching ceremony of the 40th Peony Culture Festival of Luoyang, China, held in Luoyang, central China's Henan Province.

Die Zeremonie war ein großes Fest mit einer 3D-Lichtprojektionsshow und verschiedenen neuen Technologien, die dem Publikum eine immersive Erfahrung boten. Auf einer Hauptbühne und vier Nebenbühnen wurden verschiedene Darbietungen wie Lieder und Tänze, chinesische Opern und Darbietungen aus dem Bereich des kulturellen Erbes in die Zeremonie integriert, um die kulturellen Besonderheiten, den historischen Charme und die Modernität von Luoyang zu präsentieren.

Wie zu erfahren war, findet das diesjährige Pfingstrosen-Kulturfestival vom 8. bis 23. April statt, während die Zeit der Pfingstrosenbesichtigung am 1. April beginnt und am 5. Mai endet.

Während des Pfingstrosen-Kulturfestivals werden gut durchdachte Aktivitäten mit immersiven Erfahrungen, Tourismus und neuen Technologien stattfinden, um Luoyangs Beliebtheit bei den Touristen zu steigern, die tiefgreifende Integration der Kultur- und Tourismusindustrie zu fördern und den Konsum in neuen Formen und neuen Szenarien anzukurbeln.

Die Pfingstrosenblüte in Luoyang hat die Blütezeit in der freien Natur und in den Pfingstrosengärten eingeläutet. Außerdem hat man gelernt, dass die Menschen die Pfingstrosenblüte dank fortschrittlicher Anbautechnologien das ganze Jahr über genießen können.

Als Aushängeschild für Luoyang ist die Stadt seit 1983 Gastgeber des Pfingstrosen-Kulturfestivals.

