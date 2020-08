Xinhua Silk Road: Changshu intensifica sus esfuerzos para optimizar su entorno de negocios

En la actualidad, Changshu es testigo de una inversión total de más de 4.000 millones de dólares estadounidenses por medio de las empresas con fondos japoneses en su zona de alta tecnología, con un capital registrado acumulado de 1.770 millones de dólares estadounidenses.

Al saber que los empleados japoneses de Changshu no pueden volver a trabajar debido a las importantes medidas de prevención de la epidemia y los caros billetes de avión, el gobierno municipal de Changshu ha realizado esfuerzos amplios para comunicarse con sus departamentos superiores, solicitando el vuelo chárter que lleva de vuelta a los empleados japoneses.

En una apuesta por reducir los riesgos de la propagación de la pandemia y protección de la seguridad de los pasajeros, los empleados de Japón se sometieron a controles de temperatura tres veces antes de la salida, necesitando someterse a una cuarentena de 14 días tras aterrizar en Changshu.

El movimiento no solo construye un canal de aire para ayudar a las empresas a volver a poner en marcha el trabajo y la producción a tiempo, sino que también reduce su carga financiera gracias a unos billetes más baratos en los vuelos chárter.

"En el proceso de la prevención y control de la epidemia, he sido testigo de las férreas medidas de control del gobierno de China y de su nivel de gestión avanzado, y creemos, además, en el destacado apoyo del gobierno municipal de Changshu en relación a las entidades de mercado", explicó un empleado japonés con Sumitomo Rubber (China) Co., Ltd.

En los primeros seis meses del año 2020, el PIB de Changshu creció un 0,7% en su cifra de año en año, alcanzando los 108.500 millones de yuanes en mitad de los signos de una amplia recuperación económica frente a la crisis del coronavirus, y su uso actual de capital extranjero llegó hasta los 895 millones de dólares estadounidenses, una subida de un 104,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Aparte de ello, Changshu fue testigo de 161 nuevos proyectos clave firmados en la primera mitad de 2020, con una inversión total de 55.280 millones de yuanes, al tiempo que la ciudad aumentó su apoyo a la inversión prevista por medio de las actividades de firma en la nube.

Entre los proyectos contratados, siete los proyectos han recibido inversión extranjera de más de 100 millones de dólares cada uno de ellos.

