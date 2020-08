Xinhua Silk Road: Changshu redobra esforços para otimizar o ambiente comercial

Situada no interior do delta do rio Yang-Tsé, a cidade de Changshu, na província de Jiangsu, no leste da China, é um importante centro onde o cinturão econômico do rio Yang-Tsé e o cinturão de desenvolvimento econômico costeiro se encontram. A cidade abriga atualmente mais de 200 empresas com fundos do Japão, representando um investimento total de US$ 6,9 bilhões. Changshu redobrou seus esforços para otimizar seu ambiente comercial e atender melhor as empresas financiadas por fundos estrangeiros.

Atualmente, Changshu registra um investimento total de mais de US$ 4 bilhões por empresas com fundos do Japão no seu polo tecnológico, com um capital social acumulado de US$ 1,77 bilhão.

Sabendo que os funcionários japoneses em Changshu não podem regressar ao trabalho devido às extensas medidas de prevenção de epidemias e às caras tarifas aéreas, a prefeitura de Changshu redobrou os seus esforços para contatar departamentos de nível superior e solicitou um voo charter para levar os funcionários japoneses de volta.

A fim de reduzir o risco de propagação do vírus e proteger a segurança dos passageiros, os funcionários japoneses foram submetidos a três verificações de temperatura antes da partida e ficaram em isolamento durante catorze dias depois que aterrissaram em Changshu.

Essa medida não só criou uma via área para ajudar as empresas a voltar ao trabalho e à produção em tempo hábil, como reduziu seu ônus financeiro, graças às passagens mais baratas dos voos charter.

"Como parte do processo de prevenção e controle da epidemia, vi as rigorosas medidas de controle e o nível avançado de gestão do governo chinês, e também senti que a prefeitura de Changshu estava dando um grande apoio às entidades comerciais", disse um funcionário japonês da Sumitomo Rubber (China) Co. Ltd.

No primeiro semestre de 2020, o PIB de Changshu registrou um leve crescimento, de 0,7% em base anual atingindo 108,5 bilhões de yuans, em meio a sinais de uma recuperação econômica geral da crise do coronavírus, e a sua utilização de capital estrangeiro foi de US$ 895 milhões, um aumento de 104,8% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Além disso, foram assinados 161 novos projetos importantes em Changshu no primeiro semestre de 2020, o que representa um investimento total de 55,28 bilhões de yuans, à medida que a cidade foi aumentando consideravelmente o apoio aos investimentos dos projetos através de atividades de assinatura na nuvem.

Sete entre os projetos assinados receberam investimento estrangeiro superior a US$ 100 milhões cada um.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/315408.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1226624/Changshu.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road