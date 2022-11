Xinhua Silk Road: Changzhou, no leste da China, ocupa o quinto lugar na lista Hurun de Cidades Chinesas de Destaque em Novas Energias de 2022

PEQUIM, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A cidade de Changzhou, na província de Jiangsu, no leste da China, ocupou o quinto lugar na lista Hurun de Cidades Chinesas de Destaque em Novas Energias de 2022, lançada durante a Exposição Mundial de Internet Industrial e Energética realizada na cidade de 11 a 13 de novembro.

De acordo com o Hurun Research Institute, fatores como a participação das empresas líderes, pequenas e médias empresas (PMEs) e investimentos em termos de campo de novas energias foram considerados ao classificar todos os níveis de cidades na China para compor a lista.

Foto mostra o lançamento da lista Hurun de Cidades Chinesas de Destaque em Novas Energias de 2022 na Exposição Mundial de Internet Industrial e Energética de 2022, que foi realizada na cidade de Changzhou, no leste da China, de 11 de novembro a 13 de novembro. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Entre as dez primeiras da lista, Changzhou é a única cidade de segundo nível com PIB inferior a um trilhão de yuans (cerca de 142,2 bilhões de dólares americanos), enquanto as demais classificadas em posições mais altas são cidades de primeiro nível, incluindo Shenzhen, Xangai, Pequim e Wuhan, o que demonstra que Changzhou atribuiu grande importância ao setor de novas energias, disse Rupert Hoogewerf, ou Hu Run em chinês, Presidente e pesquisador-chefe do Hurun Report.

Hu Run atribuiu o milagre à "ecologia industrial" de novas energias construídas por Changzhou, que outros não conseguem copiar facilmente.

Nos últimos anos, Changzhou aproveitou as oportunidades trazidas por novos setores e a integração da economia digital e real, construindo uma estrutura ecológica com características próprias. O setor de novas energias se tornou uma marca de Changzhou, onde estão localizadas mais de 3.400 empresas na cadeia industrial NEV.

Chen Jinhu, secretário do Comitê Municipal do PCC de Changzhou, observou que a cidade preparou um plano de desenvolvimento para o futuro de seu setor de novas energias com dois grandes objetivos. Um deles é atingir rendimentos de mais de um trilhão de yuans na produção industrial no setor de novas energias da cidade até 2025, e o outro é atingir um valor de mercado de mais de um bilhão de yuans no setor de capitais durante o mesmo período.

A exposição de dois dias presenciou acordos sobre 21 projetos-chave com investimento total de 47 bilhões de yuans, abrangendo principalmente novas energias, internet industrial e energética e digitalização. Duzentos produtos de 161 empresas em várias áreas, incluindo veículos movidos a novas energias (NEVs) e manufatura inteligente, permanecerão em exposição virtual até 10 de dezembro no site da exposição.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/331112.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1947127/111.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road