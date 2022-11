Xinhua Silk Road : La ville de Changzhou, dans l'est de la Chine, se classe 5e dans la liste des villes à forte intensité énergétique de Hurun China 2022

PÉKIN, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La ville de Changzhou, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, s'est classée à la cinquième place de la liste des villes à forte intensité énergétique de Hurun China 2022, publiée lors de l'Exposition mondiale Internet de l'industrie et de l'énergie 2022 qui s'est tenue dans la ville du 11 au 13 novembre.

Photo shows the release of the 2022 Hurun China New Energy Intensity City list at the the 2022 World Industrial and Energy Internet Expo, which was held in east China's Changzhou city from Nov. 11 to Nov. 13.

Selon l'Institut de recherche Hurun, les facteurs d'intensité des entreprises de pointe, des petites et moyennes entreprises (PME) et des investissements dans le domaine des énergies nouvelles ont été pris en compte lors du classement de tous les niveaux de villes en Chine pour composer la liste.

Parmi les dix premières villes de la liste, Changzhou est la seule ville de second rang dont le PIB est inférieur à un billion de yuans (environ 142,2 milliards de dollars américains), tandis que les autres villes classées avant elle sont toutes des villes de premier rang, notamment Shenzhen, Shanghai, Pékin et Wuhan, ce qui montre que Changzhou attache une grande importance à l'industrie des nouvelles énergies, a déclaré Rupert Hoogewerf, ou Hu Run en chinois, président et chercheur en chef du rapport Hurun.

Hu Run a attribué ce miracle à « l'écologie industrielle » des énergies nouvelles construite par Changzhou, que les autres ne peuvent pas facilement copier.

Ces dernières années, Changzhou a saisi les opportunités offertes par les nouvelles industries et l'intégration de l'économie numérique et de l'économie réelle, en construisant un cadre écologique aux caractéristiques de Changzhou. Les énergies nouvelles sont devenues une industrie emblématique de Changzhou, où se trouvent plus de 3 400 entreprises de la chaîne industrielle des VEN.

Chen Jinhu, secrétaire du comité municipal du PCC de Changzhou, a noté que la ville a établi un plan de développement pour l'avenir de son industrie des énergies nouvelles avec deux objectifs majeurs. Le premier est de réaliser une production industrielle de plus de mille milliards de yuans dans le secteur des énergies nouvelles de la ville d'ici 2025, et le second est d'atteindre une valeur marchande de plus d'un milliard de yuans dans le secteur sur le marché des capitaux au cours de la même période.

Au cours de l'exposition de deux jours, des accords ont été conclus sur 21 projets clés, représentant un investissement total de 47 milliards de yuans, portant principalement sur les énergies nouvelles, l'Internet industriel et énergétique et la numérisation. Deux cents produits de 161 entreprises dans de nombreux domaines, y compris les véhicules à énergie nouvelle (VEN) et la production intelligente, seront affichés virtuellement jusqu'au 10 décembre sur le site de l'exposition.

