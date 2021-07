Xinhua Silk Road : China State Grid fait une nouvelle percée dans le domaine de la technologie de distribution d'électricité en courant continu

Fonctionnant pour la conversion du courant alternatif (CA) en courant continu et la distribution d'électricité, la station de Pangdong est l'un des deux « cœurs » du projet de distribution à basse tension (BT) et à moyenne tension (MT) de State Grid Jiangsu, qui devrait devenir un système de distribution en CC à BT et à MT de calibre mondial avec un ensemble complet de niveaux de tension à grande échelle et de l'équipement technique de dernière génération une fois achevé à la fin août.

Le projet de démonstration, dont la construction a débuté en mai dernier, a été répertorié comme un projet clé de recherche et développement à l'échelle nationale en 2018, et a été mis en œuvre et entrepris par State Grid Jiangsu. Cette dernière a construit deux stations centrales à CC (« cœurs ») à Pangdong et à Jiuli dans la zone de développement économique de Wujiang, dans la ville de Suzhou, dans la province du Jiangsu, en Chine orientale, afin de mettre au point un système de CC à BT et à MT pouvant servir notamment à des usages municipaux, industriels, commerciaux et domestiques. Avec une charge CC cumulative de 10,5 mégawatts (MW), le système a la capacité de produire différentes sorties CC à 10 kilovolts (kV), 750 volts (V) et 375 V pour répondre à différentes demandes en électricité.

Selon Yang Chen, directeur adjoint du département de l'exploitation et de l'inspection chez State Grid Suzhou Power Supply Company, une filiale de State Grid Jiangsu, la station de Pangdong récemment mise en service pourrait notamment convertir 10 kV CA en 10 kV CC et fournir, sur demande, un niveau de tension CC différent par l'entremise d'un transformateur.

La station de Pangdong est également le centre de contrôle de l'ensemble du réseau de distribution, a déclaré M. Yang, notant que l'alimentation électrique peut être rétablie en 100 millisecondes en cas de panne de réseau, ce qui augmente le taux de fiabilité de l'alimentation électrique à 99,999 % avec le dernier système de commande et de coordination.

Il est à noter que le projet a permis de faire jusqu'ici des percées dans les domaines de la planification et de la conception de systèmes, du développement d'équipements clés, de la technologie de contrôle des opérations et de la technologie de protection de systèmes, avec 93 brevets acceptés, 12 travaux logiciels enregistrés, ainsi que 6 normes nationales et étrangères compilées.

Selon Yuan Dong, directeur adjoint du département de l'équipement chez State Grid Jiangsu, le projet de démonstration devrait permettre d'explorer le modèle de construction, d'exploitation et d'entretien pour la distribution et l'utilisation intégrées d'électricité à CC, en plus de constituer une expérience pour la transformation énergétique et les changements en matière de consommation d'électricité à l'échelle mondiale.

