Xinhua Silk Road: Chinas Spirituosenhersteller Jiugui bietet exklusives Sponsoring zur Unterstützung der 2. Staffel einer kulturellen Varieté-Show

PEKING, 20. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Der chinesische Spirituosenhersteller Jiugui Liquor Co., Ltd. unterstützte das Comeback der zweiten Staffel von Shape of Culture, einer kulturellen Varieté-Show, die das chinesische Welterbeprojekt durch exklusives Sponsoring fördert.

Die Sendung wird am Sonntag um 21.00 Uhr ausgestrahlt und stellt 12 weitere Welterbeprojekte in China vor, darunter die zentrale Achse von Peking und den Großen Kanal, im Vergleich zu den 12 Welterbeprojekten der ersten Staffel.