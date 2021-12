Xinhua Silk Road: Jiugui, fabricante de licores de China, ofrece patrocinio exclusivo para apoyar la segunda temporada de un espectáculo de diversidad cultural

PEKÍN, 20 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Jiugui Liquor Co., Ltd., productor de licores de China, apoyó el regreso de Shape of Culture en su segunda temporada, un espectáculo de diversidad cultural que presenta el proyecto de promoción del patrimonio mundial chino a través de un patrocinio exclusivo.

El programa se transmitirá a las 9:00 p. m. del domingo, y presentará otros 12 proyectos del patrimonio mundial en China, como el Eje Central de Pekín y el Gran Canal, tras haber presentado otros 12 proyectos de estos en la primera temporada.