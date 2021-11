Xinhua Silk Road: cidade de Gao'an em Jiangxi, leste da China, mostra arte tradicional de porcelana azul e branca da China

PEQUIM, 23 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A conferência de desenvolvimento do setor de turismo cultural de 2021 Yichun foi realizada no último sábado em Gao'an, na província de Jiangxi, no leste da China. No museu de porcelana azul e branca de Gao'an Yuan, artistas de cerâmica mostram as tradicionais cerâmicas chinesas para visitantes.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/324989.html