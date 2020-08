Xinhua Silk Road: cidades do leste da China atraem investidores através da criação de um sólido ambiente de negócios

PEQUIM, 10 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Huai'an, uma cidade com nível de prefeitura da Província de Jiangsu no leste da China, está explorando a expansão dos objetos de serviço de seu mecanismo "serviço 101 por cento" de grandes firmas e projetos para todos os participantes do mercado, visando criar uma ecologia econômica mais dinâmica.

Sendo uma marca de serviço do governo cuidadosamente criada pela cidade nos últimos anos, o mecanismo "serviço 101 por cento" tem por objetivo um percentual adicional de serviço para os investidores enquanto atende às exigências legais dos investidores a 100 por cento.

Conforme este mecanismo, quase 200 unidades e departamentos em Huai'an ajudam as empresas a resolverem as dificuldades o máximo possível, para promover o desenvolvimento de empresas de maneira eficiente.

A cidade nunca deixou de atrair investidores, mesmo quando enfrentou a pandemia da COVID-19. A cidade adotou diversas medidas para avançar a promoção do investimento durante a prevenção e o período de controle da epidemia.

Os líderes municipais mantiveram interações e intercâmbios com investidores e empreendedores em base mensal para ajudá-los a resolverem problemas com investimento e desenvolvimento de negócios.

O gabinete de comércio da cidade divulgou uma carta para os investidores internacionais nos idiomas chinês, inglês, japonês e coreano para apresentar-lhes as políticas preferenciais para empresas e o ambiente de negócios de qualidade de Huai'an, para aumentar sua confiança para investirem na cidade.

Cai Lixin, chefe do Partido da cidade de Huai'an, liderou uma delegação em março desse ano para visitar Yum China Holdings, Inc. (Yum China,NYSE:YUMC), Red Star Macalline Group Co., Ltd., Sinochem International Corporation (600500 SH.) e outras conhecidas empresas para a promoção de investimentos.

Como resultado, em 10 de julho, a Yum China, uma empresa líder chinesa de restaurantes, assinou um acordo com Huai'an para estabelecer seu centro de cadeia de fornecimento do norte de Jiangsu na cidade. Isso ajudará a aumentar o desenvolvimento da indústria alimentícia de Huai'an.

Um grupo residente de trabalho foi também estabelecido na Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Huai'an para ajudar as empresas na retomada do trabalho e da produção durante a epidemia, incluindo assistir as empresas em providenciar testes CT e de ácido nucleico, bem como hotéis para observação médica para pessoal estrangeiro.

Esses esforços geraram resultados produtivos. De janeiro a junho deste ano, 47 novos projetos com financiamento estrangeiro com investimento estrangeiro de US$ 1.27 bilhão foram estabelecidos em Huai'an e US$ 480 milhões dos fundos já foram recebidos.

