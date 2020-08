Xinhua Silk Road: Ciudad del este de China atrae inversores mediante la creación de un sólido entorno de negocios

BEIJING, 10 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Huai'an, una ciudad con nivel de prefectura de la provincia de Jiangsu, al este de China, está explorando la posibilidad de ampliar a todos los jugadores del mercado los objetos de servicio de su mecanismo "Servicio al 101 por ciento" de grandes empresas y proyectos, de modo de crear una ecología económica más dinámica.

Como marca de servicio gubernamental cuidadosamente desarrollada por la ciudad en los últimos años, el mecanismo "Servicio al 101 por ciento" apunta a proporcionar un 1 por ciento de servicio adicional a los inversores, al mismo tiempo que cumple con el 100 por ciento de los requisitos legales de los inversores.

En virtud de este mecanismo, casi 200 unidades y departamentos de Huai'an ayudan a las empresas a resolver las dificultades en todo lo posible, con el objetivo de promover de un modo eficiente el desarrollo de las empresas.

La ciudad nunca ha dejado de atraer a los inversores, incluso cuando se enfrentó a la pandemia del COVID-19. Durante el período de prevención y control de la epidemia se tomaron múltiples medidas para avanzar en la promoción de inversiones.

Los líderes municipales han mantenido interacciones e intercambios mensuales con los inversores y los empresarios, de modo de ayudarles a resolver problemas en las inversiones y en el desarrollo de las empresas.

La oficina de comercio de la ciudad publicó una carta en chino, inglés, japonés y coreano dirigida a los inversores internacionales, con el propósito de presentarles las políticas preferenciales para las empresas y el entorno empresarial de calidad de Huai'an a fin de aumentar su confianza para invertir en la ciudad.

Con el propósito de promover inversiones, en marzo de este año Cai Lixin -jefe del Partido en la ciudad de Huai'an- encabezó una delegación para visitar Yum China Holdings, Inc. (Yum China,NYSE:YUMC), Red Star Macalline Group Co., Ltd., Sinochem International Corporation (600500 SH.) y otras reconocidas empresas.

Como resultado de ello, el 10 de julio Yum China –una empresa china líder en el sector de la gastronomía- firmó un acuerdo con Huai'an para establecer en la ciudad su centro de la cadena de suministros para el norte de Jiangsu. Esto ayudará a impulsar el desarrollo de la industria alimentaria de Huai'an.

En la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Huai'an también se ha establecido un grupo de trabajo residente para ayudar a las empresas a retomar el trabajo y la producción en medio de la epidemia, incluyendo la asistencia a empresas para que organicen las pruebas de CT y ácido nucleico, así como hoteles para la observación médica del personal extranjero.

Estos esfuerzos han dado resultados fructíferos Desde enero hasta junio de este año se han establecido en Huai'an 47 nuevos proyectos con una financiación extranjera por USD1.270 millones de los cuales ya se han recibido USD480 millones.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/315404.html

FUENTE Xinhua Silk Road

