Xinhua Silk Road: Condado chinês consagrado pelo tempo em Jiangxi, no leste da China, recebe nova vitalidade com intensificação do turismo cultural

BEIJING, 2 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O condado de Fengxin, na província de Jiangxi, no leste da China, o local de nascimento do renomado cientista e enciclopedista chinês Song Yingxing, demonstrou nova vitalidade graças aos esforços do condado para desenvolver o setor de turismo cultural.

Foto mostra o Pavilhão Jiutian no condado de Fengxin, na província de Jiangxi, no leste da China [foto fornecida à Xinhua Silk Road]. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Nos últimos anos, o condado de Fengxin acelerou o desenvolvimento do turismo cultural orientado por projetos. A empresa investiu um total de 600 milhões de yuans (cerca de USD 82,5 milhões) para reformar o centro cultural, esportivo e artístico, o Pavilhão Jiutian, o parque-viveiro de Tiangong e o parque eco-industrial de kiwis.

Além disso, uma empresa de turismo local também investiu dois bilhões de yuans na construção do parque do vilarejo de Yangshan e na modernização da infraestrutura da montanha Baizhang e da fonte termal de Jiuxian.

O centro cultural, esportivo e artístico de Fengxin, com um tema de "código Tiangong", adotou a tecnologia de dispositivos acústico-ópticos e novas formas de mídia, criando uma experiência imersiva para os visitantes conhecerem a cultura e o espírito no livro de Tiangong Kaiwu, ou A Exploração das Obras da Natureza, uma enciclopédia chinesa compilada por Song Yingxing na Dinastia Ming (1368-1644).

O parque-viveiro de Tiangong apresenta uma combinação de natureza e inteligência. Além de apreciar plantas preciosas e raras, os visitantes também podem interagir com robôs inteligentes e a tela de LED Fanta-View Magic Vison no centro de comercialização de plantas.

O caminho em 3D de 150 metros também é um local panorâmico imperdível, uma vez que integra a vista das montanhas a oeste de Fengxin e oferece uma aventura 3D de reino das fadas aos visitantes.

Fengxin é o nome do condado e significa "substituir o antigo pelo novo". Sua história data de dois mil anos. O lugar é dotado de rico patrimônio cultural, uma vez que é a origem da enciclopédia chinesa de Tiangong Kaiwu e o primeiro código monástico budista chinês.

