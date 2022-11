Xinhua Silk Road: Der traditionsreiche chinesische Distrikt in der ostchinesischen Provinz Jiangxi glänzt mit neuer Vitalität und boomendem Kulturtourismus

PEKING, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Der Distrikt Fengxin in der ostchinesischen Provinz Jiangxi, der Heimatstadt des renommierten chinesischen Wissenschaftlers und Enzyklopädisten Song Yingxing, zeigt dank den Anstrengungen des Distrikts zur Entwicklung des Kulturtourismus neue Vitalität.

In den letzten Jahren hat der Distrikt Fengxin die projektorientierte Entwicklung des Kulturtourismus beschleunigt. Er hat insgesamt 600 Millionen Yuan (etwa 82,5 Millionen US-Dollar) in die Renovierung des Kultur-, Sport- und Kunstzentrums sowie in den Jiutian-Pavillion, den Tiangong-Baumschulen-Park und den ökoindustriellen Kiwifrucht-Park investiert.

Darüber hinaus investierte auch ein lokales Tourismusunternehmen zwei Milliarden Yuan in den Bau des Dorfparks Yangshan und die Modernisierung der Infrastruktur am Berg Baizhang und an der Warmwasserquelle von Jiuxian.

Das Kultur-, Sport- und Kunstzentrum von Fengxin, das unter dem Motto „Tiangong-Code" steht, setzt akustisch-optische Geräte und neue Medien ein, um ein immersives Erlebnis für Besucher zu schaffen, die etwas über die Kultur und den Geist erfahren möchten, die im Buch Tiangong Kaiwu oder „Die Nutzung der natürlichen Vorkommen", einer chinesischen Enzyklopädie, die von Song Yingxing während der Ming-Dynastie (1368-1644) zusammengestellt wurde, beschrieben sind.

Der Tiangong-Baumschulen-Park bietet eine Kombination aus Natur und Intelligenz. Neben der Wertschätzung von kostbaren und seltenen Pflanzen können Besucher auch mit intelligenten Robotern und Fanta-View-Magic-Vision-LED-Bildschirmen im Pflanzenverkaufszentrum interagieren.

Der 150 Meter lange 3D-Wanderweg ist ebenfalls ein malerischer Ort, den man einfach gesehen haben muss, da er seinen Besuchern einen Blick auf die Berge in West-Fengxin und ein 3D-Wunderland-Abenteuer bietet.

Fengxin ist der Name des Distrikts, der so viel bedeutet wie „das Alte durch das Neue ersetzen". Seine Geschichte reicht 2.000 Jahre zurück. Der Ort ist mit einem reichen kulturellen Erbe ausgestattet, da er der Ursprung der chinesischen Enzyklopädie Tiangong Kaiwu und des ersten chinesischen buddhistischen Klosterkodex ist.

