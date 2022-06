Xinhua Silk Road: Conferência para recrutar talentos altamente necessários é realizada no distrito de Wangcheng de Changsha, na região central da China

Durante a conferência, cerca de 130 talentos com doutorado vieram ao distrito de Wangcheng e realizaram reuniões presenciais de recrutamento com empresas locais como Ausnutria Dairy Co., Ltd., Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. e Hunan Viscope Technology.

Entre eles, 42% dos participantes conseguiram intenções iniciais com as instituições de recrutamento ou empresas na quarta-feira.

Nos últimos anos, o distrito de Wangcheng elaborou um conjunto de políticas para apresentar, desenvolver e motivar talentos e criou o ambiente "talento em primeiro lugar", em uma tentativa de viabilizar o crescimento econômico local e contribuir mais para as estratégias de fortalecimento da economia de capitais de Changsha.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/328770.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1850287/image_1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road