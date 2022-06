Xinhua Silk Road : une conférence visant à recruter des talents dont on a cruellement besoin organisée dans le district de Wangcheng à Changsha, dans le centre de la Chine

Pendant la conférence, environ 130 talents titulaires d'un doctorat sont venus dans le district de Wangcheng et ont tenu des réunions de recrutement hors ligne avec des entreprises locales, notamment Ausnutria Dairy Co., Ltd, Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd et Hunan Viscope Technology.

Parmi eux, 42 % des participants ont conclu des intentions initiales avec les institutions ou les entreprises de recrutement mercredi.

Ces dernières années, le district de Wangcheng a élaboré un ensemble de politiques visant à détecter, développer et motiver les talents et à créer l'environnement « Talent first » (le talent d'abord), dans le but de mieux faciliter la croissance économique locale et de contribuer davantage aux stratégies de relance de l'économie de la capitale de Changsha.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/328770.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1850287/image_1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road