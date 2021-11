Xinhua Silk Road : Dans la ville de Jiangyin à l'Est de la Chine, les industries émergentes sont en plein essor

Les projets contractés au cours de la conférence couvrent des domaines tels que l'énergie nouvelle, les circuits intégrés, les équipements haut de gamme, la biomédecine et la fabrication intelligente. Sur l'ensemble des projets, 36 étaient des projets étrangers dont l' investissement total équivaut à 9,1 milliards de dollars US, ce qui a insufflé une forte impulsion d'innovation et de développement dans les industries émergentes stratégiques de Jiangyin.

En outre, la ville de Jiangyin a signé un total de 16 fonds de différents types, pour une valeur totale de 58,8 milliards de yuans. Parmi eux, le Fonds de développement des industries émergentes de Jiangyin Xiake, qui s'élève à cinq milliards de yuans, a été créé conjointement par les gouvernements de Jiangyin à tous les niveaux, le groupe Heilan et d'autres entités de placement. Il explorera la propriété mixte de la gestion du capital et fera progresser la transformation numérique et intelligente de l'industrie manufacturière.

Actuellement, avec ses avantages industriels d'une valeur de près de trois cents milliards de yuans, y compris les textiles et les vêtements haut de gamme, les nouveaux matériaux pétrochimiques et les nouveaux matériaux métalliques, la ville de Jiangyin a activement promu la croissance des industries émergentes stratégiques et a pris la tête du déploiement des industries futures, notamment les communications 5G, la fabrication intelligente et le tourisme culturel.

Cette année, Jiangyin a mis en place un fonds d'innovation en sciences et en technologie pour les talents d'une valeur de 200 millions de yuans, qui sert à soutenir le développement stratégique des secteurs émergents.

La ville détient 3 incubateurs d'entreprises technologiques de niveau national, 1 accélérateur d'entreprises technologiques et 6 espaces d'innovation de masse. Cela lui permet d'accélérer la construction du parc national d'innovation du comté de Sunan et du port d'innovation numérique dans la région du delta du fleuve Yangtze (Jiangyin).

Plus précisément, la zone de développement industriel high-tech de Jiangyin, en tant que zone principale du parc national d'innovation de Sunan, est également la deuxième zone de haute technologie nationale de la Chine située dans une ville-district.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/324586.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1677364/Aerial_photo_shows_city_view_Jiangyin.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road