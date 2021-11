Xinhua Silk Road: Jiangyin, Leste da China, mostra forte impulso dos setores emergentes

Projetos contratados durante as áreas de cobertura da conferência, como novas energias, circuitos integrados, equipamentos de ponta, biomedicina, manufatura inteligente e etc. Dos projetos totais, 36 foram de investimento estrangeiro com um investimento total de 9,1 bilhões de dólares, o que injetou um forte impulso de inovação e desenvolvimento nos setores estratégicos emergentes de Jiangyin.

Além disso, Jiangyin assinou um total de 16 fundos de vários tipos, com uma escala total de 58,8 bilhões de yuans. Entre eles, o fundo de desenvolvimento do setor emergente de cinco bilhões de Jiangyin Xiake foi iniciado e estabelecido em conjunto pelos governos de Jiangyin em todos os níveis, pelo Heilan Group e por outras entidades de investimento. Ela explorará a propriedade mista da gestão de capital e avançará na transformação digital e inteligente do setor de manufatura.

Atualmente, em torno de suas vantagens para os setores em nível de 300 bilhões, incluindo têxteis e vestuário de ponta, novos materiais petroquímicos e novos materiais metálicos, Jiangyin promoveu ativamente o crescimento dos setores emergentes estratégicos e assumiu a liderança na implementação de setores futuros, incluindo comunicações 5G, manufatura inteligente e turismo cultural.

Este ano, Jiangyin criou um fundo de inovação em ciência e tecnologia de talentos de 200 milhões de yuans, que é usado para apoiar o desenvolvimento estratégico de áreas emergentes.

Jiangyin possui 3 incubadoras de negócios de tecnologia em nível nacional, 1 acelerador de negócios de tecnologia e 6 espaços de inovação em massa. Ela está acelerando a construção do Parque Nacional de Inovação Sunan e do Porto de Inovação Digital do Delta do Rio Yangtze (Jiangyin).

Especificamente, a Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia de Jiangyin, como a área central do Parque Nacional de Inovação Sunan, também é a segunda zona nacional de alta tecnologia da China localizada em uma cidade em nível de condado.

