Xinhua Silk Road: Die Xifeng Group beschleunigt ihre Bemühungen zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit, bei der beide Seiten gewinnen

PEKING, 1. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die Xifeng Group, ein berühmter Spirituosenhersteller in China, hat in den letzten Jahren die internationale Zusammenarbeit gestärkt und die Kapazität der Ressourcenzuteilung verbessert, mit dem Ziel, die internationale Innovation und die Win-Win-Zusammenarbeit zu fördern, sagte Zhang Zheng, Vorsitzender der Xifeng Group, in einer Online-Keynote-Rede während des NEXT Summit (Singapur 2021) am Mittwoch.