Xinhua Silk Road: Xifeng Group acelera os esforços para promover a cooperação internacional ganha-ganha

A Xifeng esteve ativamente envolvido na construção do Cinturão e Rota , organização e participação em muitos eventos de alto nível, incluindo a China International Import Expo e eventos de promoção no exterior, disse Zhang, acrescentando que com sua marca forte e alta qualidade, as bebidas da Xifeng foram exportadas para mais de 20 países e regiões. Ainda obteve registro de marca nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e muitos outros países e regiões.

Com base no artesanato e na qualidade tradicionais, a Xifeng implementou a atualização e transformação tecnológicas, introduziu tecnologias emergentes como internet e inteligência artificial, construiu um sistema de fábrica digital e inteligente para toda a cadeia industrial e estabeleceu um sistema organizado, abrangente, rastreável e rigorosamente controlado de segurança alimentar.

Diante da situação de epidemia global que ainda é grave e complexa, a Cúpula da NEXT compartilha os mais recentes resultados de pesquisa científica e tecnológica e práticas de sabedoria prolíficos para o mundo, injetando um novo impulso para a internacionalização do setor de manufatura da China, acredita Zhang.

Tomando a Cúpula da NEXT como uma oportunidade, Xifeng aproveitará a oportunidade estratégica da nova rodada de tecnologia e revolução industrial e contará com a construção do Cinturão e Rota e com o novo padrão de desenvolvimento de "dupla circulação" para aprofundar a cooperação comercial internacional, melhorar ainda mais a influência global da Xifeng e mostrar o charme do " Made in China" e a cultura tradicional de bebidas alcoólicas da China, acrescentou Zhang.

Co-organizada pela NEXT Federation e pelo China Economic Information Service (CEIS) da Xinhua News Agency, a Cúpula da NEXT (Singapura 2021) tem como tema "Promoção da cooperação de fatores totais".

FONTE Xinhua Silk Road

