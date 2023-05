Xinhua Silk Road: E Chinas Dehua wirft Porzellan-Werbevideo wieder auf Times Square-Leinwand

PEKING, 11. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Das Werbevideo für Porzellan aus dem Landkreis Quanzhou Dehua mit dem Titel „Blanc de Chine" wurde auf der NASDAQ-Großbildleinwand am Times Square in New York in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt, um das von Dehua hergestellte Porzellan dem Publikum in Übersee zu präsentieren.

Dies ist das zweite Mal seit letztem Jahr, dass der Landkreis Dehua seinen Porzellan-Werbefilm auf der großen Leinwand des Times Square gezeigt hat.

Photo shows the promotional film "Blanc de Chine" appeared on the NASDAQ screen in New York Times Square

Das Video von „Blanc de Chine" wird 100 Mal am Tag ausgestrahlt und zeigt dem Publikum die zarte Schönheit des Dehua-Porzellans und die landschaftliche Schönheit des Landes.

Dehua liegt in der ostchinesischen Provinz Fujian und ist ein wichtiges Porzellanproduktionsgebiet sowie die größte Produktions- und Exportbasis für Porzellanhandwerk in China. Dehua-Porzellan ist eines der wichtigsten Exportgüter des alten China und hat eine wichtige Rolle bei der Förderung des kulturellen Austauschs zwischen China und dem Rest der Welt gespielt.

Seit der Song-Dynastie, als der Handel und der Überseehandel im Hafen von Quanzhou florierten, wurde Dehua-Porzellan in großen Mengen nach Südostasien und in den Nahen Osten verkauft. „BLANC DE CHINE" ist eine französische Bezeichnung für Dehua-Porzellan aus der Ming-Dynastie.

Einige der offiziellen Lizenzprodukte für die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar sowie die Keramikversionen der Maskottchen der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022 in Peking, Bingdundun und Xuerongrong, wurden in Dehua hergestellt.

Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/334005.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2074666/Dehua.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road