Xinhua Silk Road: El condado de Changsha avanza hacia un desarrollo de alta calidad - Xinhua Silk Road: El condado de Changsha avanza hacia un desarrollo de alta calidad con el espíritu de Xingsha

PEKÍN, 27 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- El condado de Changsha, también conocido como Xingsha, en el este de la ciudad de Changsha, en la provincia central china de Hunan, presenta el Espíritu de Xingsha con motivo del 30º aniversario del lanzamiento de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Changsha.

Xingsha Spirit hace hincapié en el espíritu de preocuparse por el sustento de las personas, mejorar el entorno empresarial, intensificar el apoyo a la economía real y dar prioridad a la innovación.

Photo shows Changsha County, also known as Xingsha, in the east of Changsha City, central China's Hunan Province.

Durante años, Xingsha Spirit ha sido la principal fuente de fuerza para el desarrollo del condado de Changsha.

-- Acerca de los medios de vida de las personas

El condado de Changsha no ha escatimado esfuerzos para mejorar la vida de los ciudadanos.

A lo largo de los años, ha insistido en destinar el 80% del aumento de los fondos fiscales anuales a la subsistencia de la población.

Se sabe que Changsha ha sido catalogada como la ciudad más feliz de China durante quince años consecutivos.

-- Mejorando el entorno de los negocios

El condado de Changsha también ha mejorado constantemente el entorno empresarial, sentando sólidas bases para su desarrollo industrial.

En 2021, ocupó el primer lugar entre los condados de Hunan (ciudades a nivel de condado) en la evaluación del entorno empresarial.

El gobierno del condado ha agilizado la aprobación de la administración y ha mejorado los servicios corporativos en línea para proporcionar servicios cómodos y permanentes a las empresas. Por ejemplo, sólo se tardó seis horas en aprobar la cooperación entre Bosch y la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Changsha, y se ayudó a SAIC Volkswagen a finalizar la selección del emplazamiento en línea en el condado。

-- Acelerando el apoyo para una economía real

El condado de Changsha es el centro industrial de la provincia de Hunan. En los últimos 30 años, el condado de Changsha ha concedido gran importancia a la economía real y ha logrado el salto histórico de un condado agrícola atrasado a uno de los cinco condados más prósperos de China.

El condado se ha esforzado y ha tomado medidas concretas para convertirse en una nueva zona de apertura, fuerte en la fabricación avanzada y la innovación tecnológica, y ha atraído a un gran número de grandes empresas manufactureras para que se establezcan aquí.

Sany Heavy Industry Co., Ltd., Zoomlion Heavy Industry Science and Technology y otras empresas manufactureras de renombre internacional iniciaron sus negocios en el condado de Changsha y se desarrollaron y fortalecieron aquí.

-- Priorizando la innovación

Además, la innovación es la clave para el desarrollo del condado de Changsha.

En los últimos 30 años, el condado de Changsha ha acelerado el cultivo de empresas de alta tecnología y ha establecido un mecanismo de servicios de cultivo integral y personalizado para las empresas establecidas en el condado de Changsha.

Como una de las 18 zonas típicas de reforma y apertura de China, el condado de Changsha se ha esforzado por convertirse en el pionero de la Zona Piloto de Libre Comercio de Hunan en materia de innovación institucional, y ha conseguido 12 logros de innovación institucional.

