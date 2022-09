PEQUIM, 23 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O setor de veículos movidos a novas energias (NEV) da China está agora prestes a entrar em um período de intenso desenvolvimento após as fases iniciais e de crescimento, disseram os especialistas no Fórum Sino-Alemão sobre o Desenvolvimento do Setor de NEV, na quarta-feira.

Foto fornecida a Xinhua mostra imagem do Fórum Sino-Alemão sobre o Desenvolvimento do Setor de NEV. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Assim como os acadêmicos e empreendedores que participaram do fórum realizado em Hefei, capital da província de Anhui, no leste da China, os especialistas acreditam que a China acelerou o desenvolvimento do setor de NEV com novas tecnologias, novos produtos e novos serviços emergentes.

Hildegard Müller, presidente da Verband der Automobilindustrie (VDA) ou Associação Alemã da Indústria Automotiva, conclamou o setor automotivo a acelerar o desenvolvimento de veículos elétricos (EVs), melhorar o desempenho das baterias de veículos elétricos e ampliar ainda mais a cobertura dos sistemas de carregamento para facilitar a concretização das metas de neutralidade de carbono da China e da Alemanha.

No futuro, espera-se que o setor de NEV da China apresente novas tendências em três aspectos como baterias de baixo carbono, high-end e de energia inteligente, rápida iteração de plataformas elétricas de chassi e desenvolvimento inovador de infraestrutura energética, como o sistema de carregamento e integração veículo-rede, disse Ouyang Minggao, integrante da Academia Chinesa de Ciências.

Atualmente, o desenvolvimento do mercado de NEV na China passou do estágio orientado por políticas para um estágio orientado para o mercado. Em 2022, espera-se que as vendas de NEV da China aumentem cerca de 56% em relação ao ano anterior, prevê Shi Jianhua, vice-secretário-geral da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM).

Na província de Anhui, uma das importantes bases do setor de NEV na China, medidas detalhadas e pragmáticas foram mapeadas para intensificar o setor de NEV local sob vários aspectos como apoio ao desenvolvimento de veículos conectados inteligentes (ICV), para criar clusters industriais NEV e ICV de classe mundial, de acordo com Wang Yi, inspetor secundário da comissão de reforma e desenvolvimento da província.

Gabardi, CEO da Volkswagen Anhui, observou que o primeiro modelo da empresa entrará em produção em outubro como um carro de pré-produção e a produção em massa começará em 2023.

O fórum é organizado principalmente pelo Governo Popular Provincial de Anhui. Durante o fórum, o Serviço de Informação Econômica da China e a CAAM publicaram em conjunto um relatório sobre o desenvolvimento de alta qualidade do setor de NEV da China para retratar as situações concretas do setor de políticas, desenvolvimento de negócios, aplicação, recursos de suporte e desenvolvimento de ICVs relacionados.

