Xinhua Silk Road: Evento de promoção do turismo cultural realizado no condado de Zhongxian, em SW Chongqing, China

"A lealdade é o centro espiritual da cultura de Zhongxian", disse Huang, e ainda acrescentou que o condado é o único do gênero que foi nomeado "lealdade" na história chinesa.

"Se você tiver interesse em história e humanidades, recomendo a Shibao Stockaded Village, a Huanghua Island, o Zhongzhou Museum, o Baigong Temple e a Zhongzhou Ancient Street. Se preferir lugares empolgantes e de tirar o fôlego, sugiro que assista ao espetáculo Flames and Fumes: Three Kingdoms, visite o Huatian Valley e a E-sports Town e curta o rio Dongxi à deriva. Se você almejar um ambiente de lazer e paz, recomendo que visite o Three Gorges Orange County Pastoral Complex, a Golden Flower e Fruit Mountain, o Tianchi Forest Park e a Guanhu Water Village na cidade de Maguan". Huang recomendou uma série de rotas turísticas de alta qualidade para os internautas.

Vale destacar que a Shibao Stockaded Village, localizada voltada para o rio Yangtze e erguida sobre as rochas, é conhecida como uma das oito construções fantásticas do mundo. O espetáculo Flames and Fumes: Three Kingdoms é uma apresentação de alto nível de paisagens da vida real, que tem como base contos históricos.

Além disso, Huang apresentou iguarias locais aos internautas, incluindo o tofu fermentado de Zhongzhou, as laranjas de Zhongxian, bolinhos doces e outros.

