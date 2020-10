Xinhua Silk Road: Kulturtourismus Werbeveranstaltung fand im Zhongxian-Kreis der Stadt Chongqing im Südwesten Chinas statt

PEKING, 30. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Eine groß angelegte, auf den Kulturtourismus spezialisierte, Werbeveranstaltung, die hochkarätige Tourismusziele und kulturelle Stätten in Szene setzte, fand am Montag im Zhongxian-Kreis der Stadt Chongqing im Südwesten Chinas statt. Der Bezirksvorsteher Huang Zuying fungierte als kultureller Reiseführer und stellte den Netizens per Live-Streaming den einzigartigen Charme des Bezirks vor.